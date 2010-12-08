США відхрестилися від арешту засновника Wikileaks

Офіційний представник Держдепартаменту Філіп Кроулі заявив, що він «не може підтвердити причетність» США до арешту Джуліана Ассанжа у вівторок в Лондоні, повідомляє Газета.ру.

Про це Кроулі заявив під час брифінгу.

Він також зазначив, що США наразі не розглядають питання про екстрадицію засновника Wikileaks, оскільки розслідування про витік тисяч секретних документів триває і висновки про факти порушення американських законів робити зарано.

Представник американського держдепу ухилився від усіх питань журналістів про те, яке відомство, «суто гіпотетично», буде добиватися екстрадикції Ассанжа в разі визнання його провини. Кроулі зауважив тільки, що справа про арешт Ассанжа стосується безпосередньо тільки Швеції і Великобританії, яка діяла на запит шведської прокуратури.