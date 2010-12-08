Дводенний семінар на тему: «Роль парламенту у забезпеченні дотримання верховенства права та реалізації прав людини» (пров. Нестерівський, 4, 4-й поверх, конференц-зал).

Семінар організований Вестмінстерською фундацією за демократію в рамках реалізації програми «Зміцнення підготовки кадрів в Апараті Верховної Ради України на 2010-2011 рр.».

Семінар проводитиметься спільно фахівцями Палати громад парламенту Великої Британії, експертами Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів, Інституту законодавства Верховної Ради України та Центру європейської інтеграції. До участі у заході запрошуються працівники Секретаріатів парламентських комітетів, до компетенції яких безпосередньо чи опосередковано входять питання порядку денного семінару.

Початок реєстрації 9 грудня - о 9-15.

Початок реєстрації 10 грудня - о 9-15, початок роботи - о 9-30.