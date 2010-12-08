Марафон написання листів 2010 (права людини)

Наближається Марафон Написання Листів 2010, щорічний захід, яких проходить в Міжнародний день прав людини (10 грудня) в усьому світі. Протягом 24 годин усі небайдужі до проблеми порушень прав людини пишуть листи від руки на захист осіб, чиї права були порушені.

Листи створять тиск на уряди країн, де відбуваються порушення прав людини. Також за допомогою Марафону Ви можете висловити солідарність із жертвами порушень прав людини

1. У місті КИЄВІ з 12:00 10 грудня до 12:00 11 грудня ГАЛЕРЕЯ Я (вул.. Волоська 55/57) та у 4 корпусі Києво-Могилянської Академії (10 грудня, з 10-00 до 15-00).

2. У місті ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ:

Дніпропетровський педагогічний коледж ДНУ, 8 грудня, з 15-00 до 16-00

Училище культури, просп. К.Маркса, 47, 10 грудня, з 17-00 до 18-00

ЗОШ№66, вул. Генерала Грушевого, 3, 10 грудня, з 9-00 до 15-00

ЗОШ№86, вул. Янтарна, 39, 9-10 грудня, 09-00 до 15-00

3. У місті ЄНАКІЄВО

вул.Первомайськая, буд.10, кв.4, 10 грудня з 13-00 до 12-00 11 грудня

4. У місті ЖИТОМИРІ

вул. Київська, буд. 65, кв. 47, 10 грудня з 12-00 до 11 грудня 12-00 (перерва з 24-00 до 8-00)

5. У місті ІЗМАЇЛІ

проспект Суворова, 75, 10 грудня, з 09-00 до 18-00

вул.. Репіна, 12/1, 10 грудня з 12-00 до 11 грудня 12-00

вул.. Репіна, 12/2, 10 грудня з 12-00 до 11 грудня 12-00

6. У місті КРЕМЕНЧУЦІ

ЗОШ № 10, вул. Карла Маркса, 8, 10 грудня, з 12-00 до 14-00

7. У місті КРИВИЙ РІГ

ЗОШ №33, вул. Панкеєва, буд.19, 10 грудня, з 08-30 до 18-00

Нахімова, 45, 10 грудня з 12-00 до 11 грудня 12-00

ЗОШ№54, вул. Казахська, буд. 1, 9-10 грудня, 09-00 до 15-00

ОАО “Суха балка”, профком НПГУ, 29 листопада до 10 грудня, з 12-00 до 17-00

8. У місті ЛЬВОВІ

Католицький університет, 10 грудня, з 10-00 до 13-00

ЛНУ ім. І.Франка, головний корпус, 10 грудня, з 15-00 до 20-00

Книгарня Є, пр. Свободи, 7, 10 грудня з 14:00 до 18:00

9. У місті МЕЛІТОПОЛІ

вул. Супіна, 200, Учбово-виховний комплекс № 18, 10 грудня, з 10-00 до 14-00

10. У місті ТОРЕЗ

вул. Орухової, 66, ЗОШ № 18, 10 грудня, 12-00 до 15-00

11. У місті ЧЕРВОНОАРМІЙСЬК

Червоноармійська міська санепідеміологічна лікарня, 10 грудня з 12-00 до 11 грудня 12-00

Центральна міська бібліотека Шевченка, 10 грудня з 12-00 до 11 грудня 12-00

12. У місті ЧЕРНІВЦІ

вул. Алматинська, буд. 13, кв. 22, 10 грудня з 12-00 до 12-00 11 грудня

13. У місті НОВОМОСКОВСЬК

ЗОШ№3, Червоноармійська, 5, 10 грудня, з 9-00 до 15-00

ЗОШ№2, Червоноармійська, 3, 10 грудня, з 9-00 до 15-00

вул. Червоноармійська, буд. 2, 10 грудня, з 17-00 до 18-00

Довідки за адресою marathon@amnesty.org.ua