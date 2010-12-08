До Деснянського суду прийшли 30 студентів з чорними пов’язками

Судове засідання у справі за обвинуваченням двох співробітників міліції у службовій недбалості та перевищенні повноважень, наслідком чого могла стати смерть у Шевченківському райвідділі міліції м. Києва студента Ігоря Індила, перенесено через відсутність адвоката одного із підсудних.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку першого засідання розгляду справи по суті відповідне клопотання вніс підсудний Сергій КОВАЛЕНКО, повідомивши суд, що учора розірвав угоду з попереднім адвокатом, а з новим захисником - ще не уклав.

Враховуючи такі обставини та думку сторін-учасниць судового процесу, суддя Деснянського районного суду Києва, що слухає справу, Маргарита ВАСИЛЬЄВА ухвалила рішення перенести судове засідання на 11.00 20 грудня.

Перед початком слухання справи біля будівлі Деснянського райсуду зібралося близько 30 студентів з чорними пов’язками на головах, на яких білими літерами написано: «Вимагаємо справедливого суду». Також вони тримали в руках портрет І.Індила та одного із підсудних – Сергія ПРИХОДЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал «1+1» повідомив, що дільничний міліціонер забрав з одного з гуртожитків Києва студента І.Індила у відділення міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції, в якому загинув І.Індило. Пізніше справа була передана для розслідування в прокуратуру м. Києва.

У жовтні в прокуратурі Києва заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.

Попередній розгляд справи відбувся 1 грудня. Тоді під час засідання адвокат батьків студента Олександр ЗАРУЦЬКИЙ просив суд повернути справу на додаткове розслідування, однак суд відмовив йому.