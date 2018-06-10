У домашнього насильства - чоловіче обличчя

В Україні триває кампанія «16 днів проти гендерного насильства». В усьому світі вона вже стала традиційною: протягом 19 років учасниками стали близько тисячі організацій з 80 країн світу. У рамках цьогорічної кампанії працівники вітчизняних соціальних служб роз`яснюють постраждалим їхні права, надають психологічну та юридичну допомогу. Учасники ж закликають до трьох “ніколи”: ніколи не чинити насильства над жінками, ніколи не заплющувати на нього очі та ніколи не замовчувати цього.

Вони ховають свої обличчя, не розповідають про місце, де живуть, втікають серед ночі, щоб ніхто не почув: від своїх чоловіків, від батьків, від роботодавців. Вони втрачають власні оселі, відмовляються від домашнього затишку: їхнім притулком стають реабілітаційні центри. Про це страшно чути, але у ХХІ столітті — в сучасному світі — небезпечною може стати навіть власна родина, адже за статистикою жінки потерпають від домашнього насильства більше, ніж від пограбувань, зґвалтувань незнайомцями та автомобільних катастроф разом взятих.

У кожної мешканки реабілітаційного центру своя історія. Когось постійно бив чоловік. У когось - підіймав руку на дітей. Над кимось знущалися родичі. Декому погрожували роботодавці.

Жінки, які живуть у подібних центрах, рідко розповідають подробиці свого життя. Для більшості це лишається таємницею за сімома замками. Неохоче розповідає свою історію і одна з клієнток донецького реабілітаційного центру Валентина, над якою довгий час знущалися роботодавці: «Я прийшла сюди, тому що на мене тиснули — психологічно. Я шукала вихід, а потрапила в таку ситуацію, коли гарно наобіцяли, розповіли та збрехали». Це — єдине, що жінка може і хоче тепер розповісти. Про решту — мовчить, оскільки боїться, що колишні господарі мститимуться.

Заради таких жінок, на їхню підтримку щорічно в різних країнах світу проводять акцію “16 днів проти гендерного насильства”. Вперше цю кампанію ініціювали в червні 1991 — Центр жіночого глобального лідерства та учасники Форуму з питань жінок, насильства та прав людини. Приєдналися до акції і чоловіки. Власне, вони зробили “акцію в акції”: чоловіча ініціатива — кампанія “Біла стрічка”. Один із її засновників канадець Майкл Кауфман відзначив: “Якби все це відбувалося між країнами, ми б назвали це війною. Якби це було хворобою, то назвали б епідемією. Якби це був витік нафти — катастрофою. Але це трапляється з жінками — щодня, всюди. Це — насильство. Сексуальні домагання, побиття та насильство вдома”.

На знак протесту щорічно громадські активісти закликають чоловіків усього світу в знак відмови від насильства носити білі стрічки.

В Україні повідомлень від жінок, які потерпають від домашнього насильства, стає дедалі більше. Лідерка інформаційно-освітнього центру “Жіноча мережа” Лайма Гейдар пов’язує це з тим, що саме у 2009-2010 було привернуто додаткову увагу до питання насильства в сім’ї як з боку міжнародних організацій, так і державних органів влади. Грамотно відпрацювали громадські організації, збільшилася кількість інформаційних кампаній, а тому жінки стали сміливіше заявляти про порушення своїх прав.

Але набула актуальності ще одна проблема — додає начальник відділу Донецького обласного управління в справах сім`ї та молоді Наталя Костенко: якщо 5 років тому страждали переважно фізично, то нині значна частина жінок потерпає ще й від психологічного тиску. За даними МВС, 18 тисяч осіб, поставлених на профілактичний облік, стали жертвами фізичного насильства, а близько 14 тисяч — психологічного: «Проблема насильства може стосуватися кожної родини. І якщо ми будемо говорити про цифровий матеріал, то кожна друга жінка — жертва», — зазначає Наталя Котенко.

Майже всі реабілітаційні центри в Україні — переповнені. Директор одного з таких закладів Андрій Ковальов розповідає, що за 4 роки існування центру по допомогу звернулося майже півтисячі людей — при тому, що центр розрахований на 15 осіб. Саме тому вільних місць тут майже ніколи немає.

Допомогу в Україні жертви насильства можуть отримати в майже двох тисячах подібних закладах. Це - 1893 центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 9 центрів медико-соціальної реабілітації жертв домашнього насильства, 21 центр соціально-психологічної допомоги.

У таких закладах з жінками працюють лікарі, юристи й психологи. Ними опікуються правозахисні організації, соціальні служби, але чи не найбільше ці люди потребують психологічної допомоги. Адже жертвам доводиться не лише забути свій біль, а й спробувати самостійно вийти зі свого лиха сильнішими. «В індивідуальних консультаціях я як психолог не раджу, я намагаюсь говорити так, щоб постраждала сама зрозуміла, що їй потрібно робити. Щоб вона проаналізувала все те, що з нею відбувалося, зробила відповідні висновки, аби в майбутньому таких випадків не повторювалося», — пояснює психолог Катерина Погребняк.

Лідерка інформаційно-освітнього центру “Жіноча мережа” Лайма Гейдар наводить невеселу статистику. Згідно з нею, більше 50% жінок України потерпали від насильства в сім’ї впродовж життя, 30% з яких зазнавали насильства у дитячому віці, а 30-40% викликів, що надходять до міліції, стосуються домашнього насильства.

Але найчастіше потерпілі не звертаються до правоохоронців, приховують випадки насильства, боячись своїх кривдників. «Якщо звертатися до державних структур, потрібно документ, який би підтверджував особистість, а це відштовхує людей: далеко не кожна жертва наважиться розкрити своє обличчя. Практика показує, що ступінь довіри між соціальним робітником, соціальним педагогом зростає тільки у випадку, якщо людина може звернутися зі своїм болем неофіційно, анонімно», - стверджує начальник відділу методичного забезпечення соціального центру Людмила Буркаль

Замовчування насильства відзначають і у профільному міністерстві. Міністр сім’ї, молоді та спорту Рафіль Саффіулін відзначив, що минулого року було зареєстровано 79 тис. заяв про насильство, а 2008 — на 8 тисяч менше, втім, на його думку, ці цифри не можуть дати повної картини насильства в родинах: «Важливо те, що про цю проблему не прийнято говорити відкрито у суспільстві, тому що стосується це здебільшого жінок. Вони є найбільш вразливими: випадків, коли б’ють у родині жінок набагато більше, ніж випадків насильства проти чоловіків. Тому ми змушені визнати — у насильства в нашому суспільстві чоловіче обличчя», — каже Рафіль Саффіулін.

За оцінками міжнародних експертів, щороку від насильства в Україні гине біля тисячі жінок, тоді як у Франції, наприклад, в 10 разів менше.

Експерти відзначають недосконалість законодавства, недостатню ефективність засобів реагування з боку міліції, а також складну процедуру документування випадків насильства в сім’ї. А це, за словами Лайми Гейдар, заважає ефективному функціонуванню системи попередження та боротьби з насильством в сім’ї.

Тому профільне міністерство нарешті взялося за вдосконалення законодавства. Зокрема, штрафи тепер пропонують замінити виправними роботами. «Враховуючи, що штрафи — це додаткове навантаження на родину, ми сьогодні хочемо замінити їх виправними роботами — до 60 годин. Друга міра покарання — це затримання до 1 місяця», — заявила заступниця міністра з питань сім’ї, молоді та спорту Світлана Толстоухова.

Але, на жаль, і урядовці, і правозахисники визнають: ані штрафи, ані гроші, ані виправні роботи не зможуть знищити насильство як явище. Викорінити його можна тільки спільними зусиллями, коли люди стануть нетерпимими до насильства, а жертви кривдників перейдуть межу страху та не соромитимуться заявляти про випадки жорстокості.

Катерина Бессарабова