9 грудня 2010 грудня (четвер) о 17.00 в готелі «Русь» (вул. Госпітальна, 4) відбудеться брифінг та урочиста церемонія, присвячені визначенню найкращих українських компаній, які забезпечують рівність жінок та чоловіків на роботі, можливості для поєднання роботи та сім’ї, рівну оплату праці, боротьбу з дискримінацією та сексуальними домаганнями у рамках першого в Україні конкурсу «Рівні можливості: найкращий роботодавець 2010».

Брифінг для ЗМІ

Учасники брифінгу розкажуть про мету та методологію конкурсу, про сучасну ситуацію щодо рівності у сфері праці в Україні, а також найкращі світові практики та стандарти ЄС по забезпеченню рівності роботодавцями:

Учасники:

· Координатор з питань співробітництва Представництва ЄС в Україні Лаура ГАРАНЯНІ

· Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІНА,

· Міністр праці та соціальної політики України Василь НАДРАГИ,

· Національний координатор Міжнародної організації праці в Україні Василь КОСТРИЦЯ.

Програма заходу включатиме

17.00 – 17.30 – Прес брифінг

17.30 – 18.15 – Коктейль та індивідуальні інтерв’ю

18.30 – 19.30 – Церемонія нагородження

Про конкурс

Більше ніж 90 українських підприємств та організацій подали заявки для участі у конкурсі. Практики щодо забезпечення рівності співробітників продемонстрували провідні компанії, включаючи, Ernst&Young, УніКредит Банк, Банк Кіпру, Британська Рада, Порше Україна, ТОВ "Віннер Імпортс Україна", Оболонь, Оранта та інші. В конкурсі взяли участь компанії найрізноманітніших напрямів діяльності: лікарні, будівельні компанії, фінансові установи, вищі навчальні заклади, телераді! окомпанії, типографії тощо.

Організаторами виступають проект ЄС «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент» та Міністерство України у справах сім’ї, молоді і спорту. Конкурс проводиться під егідою та за активної підтримки Міністерства праці та соціальної політики України, проекту ЄС та Міжнародної організації праці «Рівність жінок та чоловіків у світі праці» та Європейської бізнес асоціації.

Для акредитації, будь ласка, звертайтесь до Ольги Сушицької - тел/факс: (+38 044) 458 44 40, мобільний: +38 067 243 63 55, e-mail: osushytska@internews.ua. Заявки приймаються до 14:00 9 грудня 2010 року. У заявці слід вказати: ПІБ, назву ЗМІ, посаду, номер моб. телефону, адресу ел.пошти.