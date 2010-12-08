У Москві пройде "Великий збір українців"

Громадські організації українців Росії проведуть серію заходів з метою визначення шляхів розвитку діаспори у РФ.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ організатори заходів, 10 грудня оголошено «Великий збір українців Москви» для участі у відкритій VII конференції громадської організації «Українці Москви».

Конференція відбудеться у Національному Культурному центрі України.

«Запрошуємо всіх небайдужих до України, української культури, української мови, української пісні взяти участь в конференції», - відзначили в Об’єднанні українців Москви.

Крім того, наступного тижня у Москві планується зустріч керівників діаспоральних організацій, які працюють в інших регіонах Росії.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Верховний суд РФ ліквідував Федеральну національно-культурну автономію Українці Росії.

27 листопада посол України у Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО зауважив в інтерв’ю УНІАН, що для ефективної діяльності українській діаспорі в Росії необхідно самоорганізуватись. За його словами, до кінця року він планує зустрітись з керівниками українських земляцтв у Росії та обговорити з ними напрямки співпраці.