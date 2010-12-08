Судове слідство у справі Гонгадзе має бути публічним – Наливайченко

Судове слідство у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе має бути публічним.

Таке перконання висловив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в інтерв’ю газеті «Financial Times», повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Ми доклали багато зусиль для того, аби ПУКАЧ був знайдений, і добре, що справа нарешті передається до суду», - сказав він.

«Я наполягаю на тому, щоб було публічне судове слідство у цій справі”, - додав В.НАЛИВАЙЧЕНКО. За його словами, коли відбувалось затримування екс-генерала міліції Олексія ПУКАЧА, він чітко говорив, що назве всіх. “Тому слід зняти таємницю з цієї справи, слухання мають бути відкритими, з повним доступом ЗМІ”, - зауважив голова політради «Нашої України».

«Ми всі, громадяни України, маємо почути безпосередньо від О.ПУКАЧА, хто йому наказував і хто приймав доповіді про скоєння цього вбивства», - вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також висловив переконання у тому, що якщо О.ПУКАЧ вже назвав слідчим такі прізвища, то ці люди обов’язково мають бути публічно допитані під час судового слідства.

«Причетність будь-кого до цієї справи має бути розслідувана», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що Головне управління з розслідування особливо важливих справ завершило розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням екс-генерала О.ПУКАЧА у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. З ст. 364 Кримінального кодексу України і ч. 3 ст. 166 та п.п. «в», «і» ст. 93 Кримінального кодексу України 1960 року.

Досудовим слідством встановлено, що в ніч на 17 вересня 2000 року О.ПУКАЧ, діючи за вказівкою тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка та інших посадових осіб, вчинив умисне вбивство Г.Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб, у зв`язку з виконанням потерпілим громадських та журналістських обов`язків.

30 листопада 2010 року кримінальна справа за обвинуваченням О.ПУКАЧА у частині доведеного обвинувачення, виділена для направлення до суду. Разом з нею до суду будуть направлені матеріали щодо Ю.Кравченка про відмову в порушенні проти нього кримінальної справи як померлого.

7 грудня адвокат вдови журналіста Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявила, що Генеральна прокуратура відмовила їй та журналісту Олексію ПОДОЛЬСЬКОМУ, якого разом із Г.Гонгадзе визнано потерпілим у справі, в ознайомленні з матеріалами “справи ПУКАЧА”.