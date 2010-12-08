Кримські татари можуть зникнути?

Лідер кримськотатарського Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ заявляє про загрозу асиміляції кримських татар, оскільки тільки одна їх дитина з десяти може здобувати освіту рідною мовою.

Про це М.ДЖЕМІЛЄВ сказав на зустрічі у Канаді зі спікером Сенату (верхня палата парламенту) Ноелем КІНСЕЛЛОЮ, повідомила УНІАН прес-служба Меджлісу.

«Сьогодні лише один з десяти дітей має можливість здобути шкільну освіту рідною мовою. Це прямий шлях до втрати ідентичності і швидкої асиміляції кримськотатарського народу», - наголосив М.ДЖЕМІЛЄВ.

«Нагадавши, що після насильницької депортації кримських татар у 1944 році, мова корінного народу Криму була під забороною впродовж майже 50 років, Мустафа ДЖЕМІЛЄВ звернув увагу на той факт, що за 20 років незалежності України було відкрито лише 14 шкіл з кримськотатарською мовою навчання», - повідомила прес-служба Меджлісу.

У ході зустрічі також порушувалася тема свободи віросповідання і були наведені приклади з існуючої практики в Криму. За словами М.ДЖЕМІЛЄВА, з 630 мечетей, що існували до приходу більшовиків до Криму в 1917 році, мусульманським громадам повернені тільки десятки, в напівзруйнованому стані, а також зусиллями віруючих збудовано понад 80 нових мечетей.

«Реакцією спікера Сенату Канади пана КІНСЕЛЛИ стала заява, що декларування на папері релігійних питань недостатньо для втілення свобод у життя - для цього необхідна зважена, але активна участь держави», - повідомила прес-служба Меджлісу.

Канадський політик наголосив на важливості цілісного підходу до національних питань, вказавши на необхідність застосування міжнародного права, а також створення механізмів з моніторингу та імплементації норм прав людини на місцях.