Вищий адмінсуд розгляне касаційні скарги ТВі та “5 каналу”

Засідання Вищого адміністративного суду України за касаційними скаргами ТВі та “5 каналу” відбудеться 14 грудня о 15.00.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі телеканалу ТВі.

“ТВі отримав повідомлення, у якому йдеться про те, що засідання за касаційними скаргами телеканалів ТВі, “5 каналу” та СТБ на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 8 червня 2010 року та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 30 серпня 2010 року у справі за позовами телеканалів НТН та “Ентер-фільм” до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення відбудеться 14 грудня 2010 року”, - йдеться в повідомленні.

При цьому прес-служба телеканалу ТВі висловила жаль з приводу того, що українська влада жодним чином не відреагувала на резолюцію ПАРЄ “Функціонування демократичних інституцій в Україні” та резолюцію Європейського парламенту щодо ситуації в Україні від 25 листопада 2010 року.

Зокрема, як нагадали у ТВі, ПАРЄ висловлювало занепокоєння щодо неналежної участі СБУ у внутрішньополітичних справах та закликало органи влади забезпечити, аби юридичні процедури не призводили до вибіркового скасування частот на мовлення. ПАРЄ також закликало переглянути будь-які рішення або призначення, які можуть викликати конфлікт інтересів, особливо в правоохоронній та судовій сферах.

Європарламент також засудив те, що ТВі та “5 канал” були позбавлені частот на мовлення і закликав переглянути будь-які рішення та призначення, що можуть призводити до конфлікту інтересів.

“Натомість, Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ продовжує, всупереч відкритому конфлікту інтересів, обіймати посаду голови СБУ та залишається членом Вищої Ради юстиції, яка може призначати та звільняти суддів. Канали, що входять до групи, яку очолює його дружина, продовжують вимагати закриття ефірного мовлення телеканалу ТВі та інших телеканалів”, - заявили на ТВі.

У зв’язку з цим телеканал ТВі звертається до членів Європарламенту, послів демократичних держав в Україні, представників українських та міжнародних громадських організацій, журналістів з проханням 14 грудня прийти на відкрите судове засідання, на якому вирішуватиметься доля ефірного мовлення каналу, заради забезпечення гласності та прозорості цього процесу.