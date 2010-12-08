9 грудня - 11-00 - Брифінг на тему: на тему: «Реагування міліції на звернення представників малого бізнесу щодо порушень їхніх прав». Учасники: начальник Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України Валерій Коряк, заст.начальника Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України Сергій Лебідь та директор Департаменту зв’язків із громадськістю МВС України Дмитро Андрєєв (МВС України, вул. Богомольця, 10). Потрібна акредитація. Телефони: 254-96-32, 254-73-87, 256-16-30, 254-75-50 до 9.30 9 грудня. Вхід до 10.55.