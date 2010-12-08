Круглий стіл на тему: “Україна без насильства: жінки вирішують проблему спільно»

9 грудня - 11-00 - Круглий стіл на тему: “Україна без насильства: жінки вирішують проблему спільно». Учасники: Олена Кальницька, президент Всеукраїнської жіночої організації Проект Кешер; Влада Бистрова, директор програм Проекту Кешер; Галина Гавриліна, координатор проекту «Україна без насильства» в м. Львів; Лариса Вакулінська, координатор проекту «Україна без насильства» в м. Запоріжжя («Наш Продукт», вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1). Потрібна акредитація . Телефони: +380 (44) 593-6144, (066) 195-7578, E-mail: i.repnytska@nash-product.com.ua.

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