Прес-конференція на тему: «Чому Україна зволікає з прийняттям «антикорупційного пакету?»

9 грудня - 12-00 - Прес-конференція на тему: «Чому Україна зволікає з прийняттям «антикорупційного пакету»? Учасники: директор Українського інституту публічної політики Віктор Чумак та колишній уповноважений Кабінету Міністрів з питань антикорупційної політики Юрій Сухов (“Главком”, вул. Інститутська, 24/7, 3 поверх, оф. 6). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 253 98 69, 253 79 93.

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