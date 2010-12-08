9 грудня - 14-30- Відбудеться фінальна зустріч учасників Проекту ЄС «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України: компонент державної служби». Захід організовано Проектом ЄС у співпраці з Верховним Судом України. В ході роботи буде підбито підсумки Проекту ЄС та надані рекомендації щодо вдосконалення практики управління та процедур в українських судах, презентовані посібники «Управління в судах». (ВСУ, вул. П.Орлика, 8). Потрібна акредитація. E-mail: alebedeva@ukr.net. Телефон для довідок: +38 (098) 0025244.