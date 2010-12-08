Єнакіївський суддя тримав громадянина в СІЗО чотири з половиною роки

Вища рада юстиції пропонує звільнити єнакіївського міського суддю за те, що він 4,5 роки не розглядав справу громадянина, який весь цей час знаходився в СІЗО.

Як повідомляє газета Дело, на пропозицію члена Вищої ради юстиції (ВРЮ) Андрія Портнова, ВРЮ внесла подання у Верховну Раду відносно звільнення за порушення присяги судді Єнакіївського міського суду Олега КАРЯКІНА. Таке рішення було прийняте на засідання ВРЮ.

Як пояснив журналістам Портнов, таке рішення було прийняте у зв`язку з тим, що даний суддя протягом 4,5 років не розглядав справу громадянина, який весь цей час знаходився в слідчому ізоляторі, при тому, що досудове слідство по обвинуваченню завершилося за 3 дні.

Портнов заявив, що рішення ВРЮ є показовим для тих суддів, які також допускають подібні зловживання, - безпідставно затягують розгляд судових справ осіб, що знаходяться в слідчому ізоляторі.

Крім того він додав, що це рішення важливе ще і тому, що європейські правові інститути прискіпливо ставляться до таких випадків.

Нагадаємо, раніше ВРЮ запропонувала звільнити за порушення присяги суддю Шевченківського райсуду Києва Кирила КОРМУШИНА і суддів Бориспільського міськрайонного суду Ігоря БОНДАРЕНКА і Олексія ЗАВІРЮХУ.