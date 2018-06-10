Реформаторські пенсії: старі не зменшать, на нових не зекономлять

Кабмін після вдалої реалізації свого сценарію щодо Податкового кодексу націлився на пенсійну реформу. Вже цього тижня відповідний законопроект уряд планує подати до Верховної Ради.

Причому запровадити «ідею» в життя вирішили ще до кінця 2010-го. Тобто в новому році нам доведеться виживати не тільки наперекір фіскальним ноу-хау, але й турботі влади про нашу, як казали в радянські часи, щасливу старість.

Дефіцит квапить

Щодо поспіху з ухваленням «пенсійних» законів, то тут все зрозуміло. За оцінкою прем`єр-міністра Миколи Азарова, дефіцит Пенсійного фонду досяг 60 млрд. грн. Якщо так і далі піде, то, за словами прем`єра, «ПФ скоро порівняється з державним бюджетом». Потрібно ще додати зобов`язання перед МВФ, який, нібито, наполягає на поетапному підвищенні пенсійної планки для «слабкої статі» з 55 до 60 років, що в принципі відповідає світовій практиці, правда, і щодо чоловіків. До речі, як вже не раз заявляли, Міжнародний валютний фонд не вимагає даної норми від України в рамках умов кредитування. Але влада гордо заявила, що відмовилася від «претензії» Фонду. М.Азаров запевнив, що питання підвищення пенсійного віку буде актуальним тільки після введення накопичувальної системи пенсійного страхування, тобто до 2012 року. Саме до цієї дати планують запустити другий і третій рівні пенсійного забезпечення.

За словами віце-прем`єр-міністра Сергія Тігіпка, законопроект, який зараз внесуть до парламенту, передбачає здійснення ще до кінця року першого етапу пенсійної реформи, спрямованого на скорочення дефіциту бюджету ПФ. «Він не стосуватиметься другого рівня пенсійного забезпечення. Другий етап – введення другого рівня пенсійного забезпечення і пряма прив`язка кожної людини до Пенсійного фонду. Скільки сплатив – стільки на рахунок і пішло. Я виходжу на пенсію і у мене є стільки грошей, скільки я за свій робочий стаж нарахував сам собі», - пояснив С.Тігіпко.

Але тут варто додати, що наше податкове законодавство, яке «забирає» з кожної гривні практично 70 копійок, змушує бізнес придумувати різні схеми мінімізації податків, зокрема використовувати «конверти». Ділення зарплати на «білу» і «чорну» давно став традицією в Україні. І що ми назбираємо собі на пенсію, залишається тільки здогадуватися. Звичайно, боротьбу з «тінню», а саме на це спрямований Податковий кодекс, згідно із заявами його розробників, не можна не вітати, але й підприємців можна зрозуміти – як інакше призбирати грошенят, щоб на рахунку було ну хоч би як у держчиновників середньої ланки. Щодо «найманців», то все відбувається згідно з приказкою – гроші йдуть тільки до грошей. Іншими словами, не мав замолоду, не одержиш і в старості.

***В Україні пенсійна реформа запроваджується шляхом ухвалення законів України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (№1058-IV від 9 липня 2003 р.) і «Про недержавне пенсійне страхування» (№1057-IV від 9 липня 2003 р.). Пенсійна реформа передбачає введення трирівневої системи пенсійного забезпечення. Для створення другого рівня пенсійної системи необхідно зменшити відсоток відрахувань для першого (обов`язкового) рівня і спрямувати ці засоби на другий (накопичувальний) рівень.

Скоротимо "максималку" для майбутніх, людей похилого віку не чіпатимемо

Декілька нюансів пенсійної реформи «розсекретив» Микола Азаров. Він доручив голові правління Пенсійного фонду Борису Зайчукуспільно з Мінфіном терміново підготувати законопроект, в першу чергу, про обмеження максимального розміру пенсії.

«Абсолютно неправильно і несправедливо, що одні люди у нас одержують по 800 гривень пенсії, а інші – 50 тисяч, причому одержують з солідарного фонду. Розробіть такий законопроект, щоб вже з 1 січня наступного року ми ліквідували цю соціальну несправедливість, створену попередньою владою. Порахуйте, як обґрунтовано обмежити максимальний розмір пенсії – можливо, 10-12 мінімальних пенсій, і порахуйте, яку економію засобів це дасть», - сказав прем`єр.

З цієї миті давайте докладніше. В Україні з 1 грудня цього року мінімальний розмір пенсії за віком складає 734 грн. (1 січня 2009 року мінімальна пенсійна виплата складала 544 гривні). Уряд пропонує встановити максимальний розмір пенсії на рівні приблизного 10-12 прожиткових мінімумів для непрацездатних (беремо по максимуму - 734 гривні множимо на 12 і одержуємо 8808 грн.). Різниця між мінімумом і максимумом більш ніж в 10 разів.

Тим часом, згідно з рішенням Конституційного суду від 2007 року, дана норма зачепить тільки тих, хто оформлятиме пенсію після 1 січня 2011 року.

Виходить, що всі депутати, які вже стали пенсіонерами, судді, прокурори, генерали і екс-міністри залишаться при своєму. Яка ж тут планована економія?..

Хочеться ще зацитувати н ародного депутата Дмитра Ветвицького (БЮТ), який подав до ВР свій законопроект про пенсійну реформу. Він відзначає, що, «згідно з останніми статистичними даними, пенсія 55% пенсіонерів в Україні не перевищує 800 гривень, а їхня частка в загальній сумі витрат на виплату пенсії складає тільки 38%. Водночас, 12% пенсіонерів порівняно з високими пенсіями (понад 1500 гривень) одержують 28% загального об`єму місячних витрат на виплату пенсій. В цей час, 3,2 тисячі пенсіонерів в Україні одержують пенсії в розмірі понад 10000 гривень. При цьому лише третина з них – особи, що мають видатні заслуги перед державою (Герої України та ін.). Інші – це колишні народні депутати України, урядовці і державні службовці першої категорії».

Як бачимо, нардеп говорить про дуже близьке йому, зовсім не уточнюючи виплати «колишнім». І забув про те, що всім перерахованим пенсії переглядати не будуть. При цьому дуже переконливо підкреслюється, що «не повинен чиновник одержувати пенсію в 20 разів більшу, ніж вчитель або лікар. Адже міністр нічим не кращий за решту пенсіонерів, і між їхніми пенсіями не повинно бути такої різниці».

Не до сюжету говорити про лікарів, але чомусь їх завжди ставлять на ступінь нижче за педагогів, хоча наше життя саме у їхніх руках при зарплаті, наприклад, хірурга не вище 1300 грн., і це з урахуванням вищої категорії. Смішно виконувати клятву Гіппократа, коли власним дітям нема за що купити, ну скажемо, нові штани до свята. Скажете, як же хабарі? А ви б у такій ситуації від них відмовилися? Адже педагоги хоч придумали позаурочні додаткові заняття, а може й лікарям затіяти лікування хворих «поза лікарнями».

Трохи відволіклися, повертаємося до правдолюбивих депутатів. Парламент 30 листопада не проголосував за законопроект про підвищення пенсії педагогам до 80% від ставки. Депутатська більшість пояснила це невідповідним моментом. Обіцяли повернутися до питання пізніше. І як же з цим в`яжеться цитатка?..

Тут хочеться нагадати, що розмежування «свій» і «чужий» в законах, які писалися в усі часи чиновниками від влади, - невід`ємний атрибут. Наприклад, перед розвалом Союзу мінімальна трудова пенсія складала 70 рублів. Максимум був – 135 рублів (між іншим, вистачало і дітям допомогти). Більше одержували персональні пенсіонери місцевого, республіканського і союзного значення. Пенсія військових вищого складу була на рівні 400 рублів, секретарів обкомів – близько 500, членів Політбюро ЦК КПРС – понад 600 рублів. Причому, 500 рублів в ті часи були зовсім не дерев`яними. Тобто різниця між мінімумом і максимумом – 8,6 разу. Традиція жива і нині. Зараз пенсії колишніх працівників Кабміну складають понад 10 тисяч гривень, а депутатів – більше 15 тисяч. І не секрет, що в Україні максимальна пенсія буває і 46 тисяч гривень на місяць, при цьому розрив з мінімальною - 84,6 разу.

Пенсійна реформа зачепить не тільки все перераховане. М.Азаров доручив розробити в законодавстві зміни віку виходу на пенсію для окремих категорій громадян. «Почати необхідно з державних службовців. Порахуйте, яка економія засобів буде від збільшення віку виходу на пенсію для чиновників. Водночас, розберіться і запропонуйте, як і для кого розумно обмежити можливість пільгового виходу на пенсію, буває, в 35 років. Як стимулювати людей працювати довше і відкладати отримання пенсії. А після подолання дефіциту Пенсійного фонду можна буде повернути ці «відтерміновані» пенсійні виплати», - відзначив М.Азаров.

За словами прем`єра, всі законопроекти, які є складовими пенсійної реформи, повинні враховувати світовий досвід, а також обов`язково мають бути ретельно пропрацьовані з профспілками, працедавцями, експертами, громадськими організаціями.

Як пишуть ЗМІ, нововведення зачеплять спецпенсіонерів. Тим з них, хто має право дострокового виходу на пенсію, вона виплачуватиметься тільки після досягнення "загальновстановленого пенсійного віку".

Що ж до дострокових пенсій (скорочення штатів, за станом здоров`я), то працюючим пенсіонерам планують припинити їх виплату до встановленого законом пенсійного віку.

І знову таки, категорія осіб, які зараз працюють і одержують спеціальну пенсію, захищена рішенням Конституційного суду від 2007 року.

Це підтверджує С.Тігіпко. Ще в березні він заявляв, що різке обмеження максимальних пенсій для збалансуваня ситуації можливе. Водночас, всі нововведення не зачеплять тих пенсіонерів, кому пенсії вже нараховані.

«Якщо ми не зможемо збалансувати пенсії, то дуже різко обрізатимемо максимальні пенсії. Але відразу можу сказати, що згідно із законом це не зачепить тих пенсіонерів, яким ці пенсії вже нараховані, тому що закон зворотної сили не має», - заявив С.Тігіпко.

Пенсійна реформа - без варіантів?

Тим часом, експерти впевнені, що в Україні неможливо буде втілити пенсійну реформу без істотного збільшення зарплат. А на сьогоднішній день, за словамиекс-першого замміністра праці і соціальної політики (2005-2010 рр.) Павла Розенка, сума щорічно виплачуваних заробітних плат у тіньовій економіці досягає 130-150 млрд. грн.

На думку П.Розенка, однією з проблем пенсійної реформи в країні є також те, що у влади немає сформованої мети і методів її втілення. Як приклад він наводить той факт, що в парламенті поки не зареєстрований жоден відповідний законопроект, не проводять громадських обговорень, а також не залучають експертів для розробки необхідної законодавчої бази.

На думку народного депутата, заступника голови Народного Руху України В’ячеслава Коваля, чиновники неузгоджено діють щодо пенсійної реформи.

“Заяви Азарова і Тігіпка свідчать про те, що в самому уряді заплуталися і не бачать, як втілювати пенсійну реформу. Якщо Тігіпко заявляє про необхідність збереження солідарної системи, то Азаров вже говорить про накопичувальну систему. І це люди, які задекларували себе фактично "локомотивами" реформ. Відчуття, що вони діють за принципом "пан або пропав". А це неприпустимо, зважаючи на важливість реформи”, – сказав В.Коваль.

Він вважає, що заява прем`єр-міністра Миколи Азарова щодо ліквідації соціальної несправедливості і урізування пенсій для економії є звичайним популізмом.

“Старі пенсії урізувати не можна, тому що це суперечить Основному Закону, на нових пенсіях багато не заощадиш. Тут потрібно підходити до проблеми детальніше», – вважає В.Коваль.

Водночас, член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Віктор Лисицький вважає, що «зараз все одно який-небудь варіант (закону про пенсійну реформу – ред.) пройде».

Зовсім не сумніваючись у заповзятливості наших верхів, з повною впевненістю можна сказати, що всілякі «дишла» в пенсійних законах будуть передбачені. Не може такого бути, щоб себе вони образили або в чомусь урізували. Та й як нинішній чиновник переживе, що одержуватиме трохи менше, ніж його попередник. Погодьтеся, це неможливо апріорі. І вже зовсім непереконливо виглядає доручення прем`єра, зроблене 6 грудня, підготувати всі пенсійні законопроекти до 10 грудня(!) Очевидно, що все давно розроблено для ухвалення в парламенті. Так чому ж відразу не обговорити деталі з народом, для якого і приготували нововведення?..

Заспокоюють тільки запевнення Президента щодо 17 мільйонів працюючих українців і 14 мільйонів пенсіонерів: «кінцева мета будь-яких реформ – поліпшення життя людей».

Залишилося тільки пригадати, хто з нас люди.

Олена Бистрицька (УНІАН)