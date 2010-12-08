Правозахисники про відкат України до часів СРСР

Українська Гельсінська спілка з прав людини та Інститут масової інформації вважають, що міжнародне співтовариство сприйме відсутність представників України на церемонії вручення Нобелівської премії миру як відхід від принципів демократії та поваги до прав людини.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН зверненні до міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА.

“Вважаємо, що відсутність офіційних представників України на церемонії вручення Нобелівської премії миру ЛЮ Сяобо буде сприйнята ЄС та міжнародним співтовариством як відхід від принципів демократії й поваги до прав людини та прояв лояльності до тих окремих країн, які не підтримують загальноприйняту концепцію прав людини і висувають «власні моделі» взаємодії держави й особи для прикриття авторитарних тенденцій і утисків прав людини і основоположних свобод”, - зазначається у зверненні.

Його автори нагадують, що 6 грудня 2010 року Нобелівський комітет Королівства Норвегія повідомив, що Україна відмовилася відвідати церемонію вручення Нобелівської премії миру. “Видається, що така позиція продиктована підтримкою протесту проти нагородження китайського дисидента ЛЮ Сяобо”, - наголошують громадські організації.

При цьому вони відзначають, що Міністерство закордонних справ України не зробило жодних офіційних заяв з цього приводу, аби пояснити українським громадянам та міжнародній громадськості, чим викликана така позиція.

“Попри незаявлену формальну причину ігнорування вручення премії, це виглядає як підтримка Китайської Народної Республіки, яка розгорнула неабияку активність щодо справи нагородження ЛЮ Сяобо. Очевидно, що неофіційне пояснення країни, що дипломат перебуває на нараді, дипломатичною мовою означає, що країна не готова сказати прямо, але непрямо протестує проти присудження Нобелевської премії миру”, - зазначається у зверненні.

Громадські організації нагадують, що бути присутніми на церемонії також відмовилися представники Росії, Казахстану, Колумбії, Тунісу, Саудівської Аравії, Пакистану, Сербії, Іраку, Ірану, В`єтнаму, Афганістану, Венесуели, Філіппін, Єгипту, Судану, Куби і Марокко. Вони зазначають, що жодну з цих країн не можна зараз назвати зразком демократії та поваги до прав людини. Натомість, у цьому переліку відсутні країни-члени Європейського Союзу, вступу до якого декларативно прагне й Україна.

“СРСР у минулому також бойкотував чи протестував проти присудження Нобелевської премії Андрію Сахарову, Борису Пастернаку, Олександру Солженіцину, Йосипу Бродському, а також переслідував цих осіб за їхні переконання. Відмова України брати участь у церемонії є, по суті, в одному рядку з цими діями. Україна більше цінує політичні та економічні відносини з КНР, ніж відданість цінностям людської гідності та свободи”, - наголошується у зверненні.