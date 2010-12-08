Могильов не прийшов на слухання про права людини

Представники громадських організацій, громадяни України обурені діями міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА, який проігнорував участь у слуханнях «Про дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ», що були організовані Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності спільно з громадськими організаціями 1 грудня 2010 року.

Про це йдеться у відповідному зверненні до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, розміщеному на сайту Української Гельсінської спілки з прав людини. Станом на 8 грудня звернення підписали більше півсотні громадян та організацій.

В ситуації наростання негативних тенденцій в діяльності української міліції протягом 2010 року, які пов`язані як з політизацією діяльності ОВС, примушування працівників обслуговувати політичні замовлення, так і недолугими кадровими призначеннями, формуванням системи орієнтації на формальні показники, відкритою корупцією, неефективним управлінням та нецільовим використанням коштів, брутальними порушеннями прав людини та прав працівників міліції, А МОГИЛЬОВ всіма можливостями уникає від спілкування як з громадськістю, потерпілими від катувань в міліції, так і народними депутатами України», - йдеться у тексті заяви.

Як зазначають автори звернення, МВС України робило все можливе для перешкоджання проведенню цих слухань і домоглося їх перенесення із 11 листопада на 1 грудня, нібито у зв`язку із відсутністю міністра, який був запрошений особисто. 1 грудня вже під час слухань учасників було повідомлено знов про його відсутність у зв`язку із закордонним відрядженням. «Таким чином, поїздка за кордон є більш важливою, ніж участь у планових слуханнях, на яких піднімалися головні питання в діяльності міліції», - сказано в заяві.

Автори звернення нагадують, що А.МОГИЛЬОВ неодноразово ігнорував вказівки Президента, «як то було із проведенням ретельного розслідування справи Ігоря ІНДИЛА або з руйнуванням системи моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС». «Для всіх нас стало показовим, що саме під час проведення слухань, і, можливо, доповіді Василя Фаринника про надбання нового міліцейського керівництва у сфері дотримання прав і свобод громадян, у місті Миколаїв спецпідрозділ «Беркут» розганяв мирну акцію протесту місцевих жителів, які зібрались біля УМВС України у Миколаївський області з метою висловити своє невдоволення свавіллям і корумпованістю місцевих правоохоронців», - йдеться у тексті звернення.

Представники громадськості заявляють, що жоден з делегованих на слухання посадових осіб міліції навіть не ознайомився з експозицією про випадки катування затриманих у міліції, яку підготували родичі потерпілих і поставили в холі приміщення, де проходили слухання.

«Можемо констатувати, що міліція у черговий раз не почула вимог суспільства через своє небажання їх чути. Слухання були перетворені у трибуну для доповідей представників владних структур і їх запевнень про бажання співпрацювати з громадськістю, у той час коли понад десять представників громадських організацій були позбавлені можливості виступити, незважаючи на те, що їх доповіді планувались програмою слухань», - сказано в заяві.

Як було заявлено на слуханнях, за 10 місяців 2010 року було подано більше 2, 633 млн. заяв про злочини, з яких тільки у 14% випадків органи внутрішніх справ порушили кримінальні справи. «Враховуючи ці цифри та визнану 10%-ву латентність злочинів в Україні, а також те, що за результатами соціологічних досліджень в ОВС щорічно піддаються катуванням та іншим видам поганого поводження більше 600 тис. українців, криміногенна ситуація в країні свідчить про загрозу національній безпеці, а МВС виявилося безпорадним. Ще 20 років тому порушувалося не менше 50% кримінальних справ від кількості заяв про скоєння злочинів», - заявляють автори відкритого листа.