У Київській області новий прокурор

Сьогодні генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА представив колективу прокуратури Київської області новопризначеного прокурора Михайла ВИТЯЗЯ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

До цього М.ВИТЯЗЬ очолював прокуратуру Подільського району Києва. В органах прокуратури працює з 1998 року, обіймав керівні посади у прокуратурах Донецької та Рівненської областей.