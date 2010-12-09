У Київській області новий прокурор
10:03, 09 грудня 2010Права людини
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Відбулось представлення
Сьогодні генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА представив колективу прокуратури Київської області новопризначеного прокурора Михайла ВИТЯЗЯ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.
До цього М.ВИТЯЗЬ очолював прокуратуру Подільського району Києва. В органах прокуратури працює з 1998 року, обіймав керівні посади у прокуратурах Донецької та Рівненської областей.
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