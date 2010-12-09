Київський патріархат заявляє про рейдерські атаки на свої парафії

На парафії Української православної церкви Київського патріархату у Донецькій області розпочалися рейдерські атаки. Про це йдеться у заяві прес-центру Київського патріархату, оприлюдненій на офіційному сайті УПЦ КП.

Як зазначається у заяві, у неофіційних розмовах духовенству Київського Патріархату на Донеччині вже кілька місяців поспіль різні впливові особи настійливо рекомендують «переходити в канонічну Церкву».

«Віруючі та духовенство Київського Патріархату чують з одного боку запевнення у багатій матеріальні підтримці, яку можна отримати в разі переходу в юрисдикцію Московської Церкви, а з іншого – запевнення в тому, що храми заберуть і без їхньої згоди», - йдеться у заяві.

Як зазначають в УПЦ КП, Київський Патріархат вже стикався з подібним ставленням на Донеччині до 2004 р., але тепер, за свідченнями очевидців, тиск став більш системним і наполегливим, і водночас органи влади фактично не реагують ні на які скарги щодо цих фактів. Особливо увагу в Київському патріархаті звертають на те, що серед організаторів рейдерських атак є декілька «заможних бізнесменів з Донецька».

Як повідомляють у Київському патріархаті, рейдерських атак останнім часом зазнали мінімум три парафії УПЦ КП в Донецькій області. Станом на 8 грудня віруючі однієї з парафій навіть вимушені були забарикадуватися у своєму храмі. «Вони побоюються не тільки за церкву, а й за своє здоров’я та навіть життя, адже у селі з’явилися особи кримінальної зовнішності, від яких у подібній ситуації можна очікувати всього, чого завгодно», - зазначається у заяві.

Київська Патріархія з великою тривогою відзначає, що подальший розвиток подібних подій на Донбасі чи в інших областях України, де домінує Московський Патріархат, може викликати відповідну реакцію в інших регіонах.

“Протягом тривалого часу Київський Патріархат стримує радикальні пропозиції політиків та громадськості щодо українських святинь на Заході України, які є зараз в руках Московського Патріархату. Але якщо силові та рейдерські дії щодо парафій Київського Патріархату на Сході України не припиняться – як ми зможемо стримати обурення наших прихильників на Заході? Хто тоді гарантуватиме спокійне існування, наприклад, Почаївської лаври?» - зазначається у заяві прес-центру Київської патріархії.

«Ми бачимо, що порушення релігійного миру зараз вигідно лише одні стороні – Патріарху Кирилу та його однодумцям, які будь якою ціною хочуть нав’язати українцям «русский мир». Тому ми ще раз звертаємося до влади: використайте всі надані законом можливості для того, щоб зупинити нову хвилю релігійного протистояння, захистіть права віруючих Київського Патріархату вільно молитися у своїй церкві!», - йдеться у заяві УПЦ КП.