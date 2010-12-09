У Китаї сьогодні вручать альтернативну премію миру

У Китаї оголосили про намір вручити "Конфуціанську" премію миру, повідомляє Лєнта.RU з посиланням на France Presse.

Один з організаторів заходу ТАН Чжаньлю заявив, що в 2010 році лауреатом цієї премії стане колишній віце-президент Тайваню ЛЯНЬ Чжань. Він одержить близько 15 тисяч доларів за зусилля з налагодження зв`язків між материковим Китаєм і Тайванем.

Хто саме стоїть за альтернативним нагородженням, ТАН Чжаньлю не сказав, проте спростував припущення, що це ідея китайського уряду. Водночас, вже оголошено, що китайське нагородження відбудеться 9 грудня - за день до церемонії вручення Нобелівської премії миру, яку бойкотують Пекін і ще 18 країн.

Влада Китаю була вкрай обурена рішенням Нобелівського комітету про присудження премії миру 2010 року дисидентові ЛЮ Сяобо, який сидить у в`язниці за звинуваченням у спробі повалення державного ладу.

У Китаї назвали членів Нобелівського комітету "клоунами" і заявили, що більшість світової спільноти засуджує рішення нагородити ЛЮ Сяобо.

Одержати нагороду ні дисидент, ні його дружина, ні близькі друзі не зможуть: уряд Китаю заборонив їм виїзд за межі країни.