Кого не буде на Нобелівській церемонії - на ЄС хай не розраховує

Європейська комісія розчарована відмовами країн-партнерів Європейського Союзу делегувати своїх представників на церемонію вручення Нобелівської премії миру.

Як повідомляє Deutsche Welle, ЄС розкритикував рішення низки країн не брати участі у церемонії вручення Нобелівської премії миру в Осло 10 грудня.

Сербія, яка відкрито бойкотує церемонію, це може мати негативні наслідки, зазначає Deutsche Welle. Єврокомісія “розчарована та занепокоєна” рішенням Сербії бойкотувати церемонію вручення китайському правозахиснику ЛЮ Сяобо Нобелівської премії миру, яка має традиційно відбутися 10 грудня.

“Звичайно, ми очікуємо, що країна, яка має намір вступити до Європейського Союзу, цілковито і повністю поділяє цінності Євросоюзу”, - заявила сьогодні речниця Єврокомісії у Брюсселі.

Вона наголосила, що усі 27 країн-членів ЄС чітко домовилися про участь їхніх представників у церемонії вручення Нобелівської премії миру. Дотримання політичних критеріїв, за словами речниці, є вирішальним для надання Єврокомісією рекомендації щодо того, чи готова та чи інша країна вступити у Євросоюз.

Речниця Єврокомісії також висловила сумнів з приводу рішення проігнорувати церемонію низки інших країн, зокрема й України, які хоч і не є кандидатами на вступ до ЄС, проте пов’язані з ним у рамках політики добросусідства. «Основні цінності є базою для нашого партнерства. Ми розчаровані, що час від часу наші партнери не поділяють ці цінності», - зазначила речниця.

У Брюсселі ще сподіваються, що такі країни, як Україна, Білорусь, Марокко та Єгипет ще можуть змінити свої рішення щодо ігнорування церемонії в Осло, зазначає Deutsche Welle.

Як повідомляв УНІАН, учора, 7 грудня, іноземні ЗМІ написали, що Нобелівський комітет Норвегії оприлюднив інформацію, згідно з якою Китайська Народна Республіка і ще 18 країн, серед яких Україна, відмовилися відвідати церемонію вручення Нобелівської премії миру на знак протесту проти нагородження премією китайського дисидента ЛЮ Сяобо.

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив, що не бачить політики у відсутності посла України в Норвегії на церемонії вручення Нобелівської премії миру.

Сьогодні в МЗС України повідомили, що Надзвичайний та Повноважний Посол України у Королівстві Норвегія Олександр ЦВЄТКОВ прибуде до Києва 10 грудня для участі в нараді послів, що відбудеться 14-16 грудня.

Сам посол України в Норвегії О.ЦВЄТКОВ в інтерв`ю газеті "КоммерсантЪ-Украина" визнав, що Китай письмово рекомендував йому утриматися від участі в церемонії вручення Нобелівської премії миру в Осло 10 грудня, але запевнив, що рішення є "технічним", не пов`язано з позицією Пекіна і викликано необхідністю готуватися до наради послів у Києві 14-15 грудня.

"КоммерсантЪ-Украина" також повідомила про те, що український посол прибуде до Києва лише у п`ятницю, 10 грудня, після закінчення робочого дня, хоча існує аналогічний рейс у суботу, який дозволив би йому залишитися в Осло для участі в церемонії.

Крім того, в Нобелівському комітеті виданню підкреслили, що частина дипмісій, керівники яких не можуть прибути на церемонію, направлять інших представників посольств. Україна такою можливістю не скористалася.