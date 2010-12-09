У МЗС зводять вручення скандального Нобеля до келиха шампанського

Міністерство закордонних справ України вчергове відкидає звинувачення у саботуванні церемонії вручення Нобелевської премії миру в Осло 10 грудня.

Про це в коментарі УНІАН сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

“МЗС України в черговий раз рішуче відкидає звинувачення у саботуванні церемонії вручення Нобелевської премії миру та підкреслює, що посол України в Швеції, який також був запрошений на вручення Нобелевської премії з фізики, медицини і літератури, що зовсім не пов’язано з політикою, також не візьме участь у церемонії через участь у Нараді послів в Києві”, - сказав О.ВОЛОШИН.

Він наголосив, що посол України в Норвегії не є також Постійним представником при Нобелівському комітеті і відвідання протокольних заходів, які організовує комітет, не відноситься до його прямих обов’язків. “Коли МЗС планувало дату проведення Наради послів в Києві, то останнє, що бралося в розрахунок, які фуршети, прийоми та церемонії будуть вимушені пропустити українські посли через приїзд до України”, - сказав О.ВОЛОШИН.

“Хотілося б наголосити, що рівень відданості України стандартам європейської демократії вимірюється зовсім не кількістю келихів шампанського, які посол України в тій чи іншій державі вип’є на тому чи іншому протокольному заході”, - додав дипломат.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на “Німецьку хвилю”, ЄС розкритикував рішення низки країн не брати участі у церемонії вручення Нобелівської премії миру в Осло 10 грудня.

Для Сербії, яка відкрито бойкотує церемонію, це може мати негативні наслідки, відзначає DW. Так, Єврокомісія “розчарована та занепокоєна” рішенням Сербії бойкотувати церемонію вручення китайському правозахиснику ЛЮ Сяобо Нобелівської премії миру, яка має традиційно відбутися 10 грудня.

У Брюсселі також ще сподіваються, що такі країни, як Україна, Білорусь, Марокко та Єгипет, ще можуть змінити свої рішення щодо ігнорування церемонії в Осло.

Між тим міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив, що не бачить політики у відсутності посла України в Норвегії на церемонії вручення Нобелівської премії миру.

В МЗС України повідомляли, що Надзвичайний та Повноважний Посол України у Королівстві Норвегія Олександр ЦВЄТКОВ прибуде до Києва 10 грудня для участі в Нараді послів, що відбудеться 14-16 грудня.