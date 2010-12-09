Від України хтось таки буде на церемонії Нобеля?

Представник України буде присутній на завтрашній церемонії вручення Нобелівської премії в Осло.

Про це «Обкому» з посиланням на свої джерела повідомив народний депутат Анатолій Гриценко.

«Із самого початку я вважав, що рішення України не направляти свого представника на офіційну церемонію вручення Нобелівської премії є невірним і не відповідає орієнтації України на європейські стандарти і цінності. Рішення Нобелівського комітету потрібно поважати і сприймати таким, яке воно є. Україні слід ухвалювати своє рішення, не піддаючись чиєму-небудь впливу», - пояснює пан Гриценко.

«Тому коли я почув від наших офіційних осіб про те, що Україна не буде представлена на цій церемонії і що в цьому нібито немає ніякої політики, а є лише технічна нестиковка планів, - я ухвалив для себе таке рішення: якщо наші дипломати такі зайняті, то я готовий (якщо буде відповідне доручення українських властей, або запрошення Нобелівського комітету) взяти участь в цій церемонії», - сказав він.

За словами Анатолія Гриценка, «я набрав виконуючого обов`язки міністра закордонних справ Івана Гнатишина (сам міністр Грищенко зараз знаходиться в Москві ) і повідомив йому про це. Також я зв`язався з послом Норвегії в Україні паном Олафом Бергстадтом і також заявив про готовність сьогодні вилетіти в Осло, щоб взяти участь в цій церемонії. Мені було рекомендовано зв`язатися безпосередньо з Секретаріатом Нобелівського комітету, який присуджує премію Миру», - повідомив Гриценко.

«Я тільки що подзвонив в Секретаріат, де мені було сказано, що вони б із задоволенням прийняли мою пропозицію, але в цьому зараз вже немає необхідності, оскільки буквально півгодини назад представник посольства України в Норвегії був в Секретаріаті, одержав запрошення і заявив, що Україна буде завтра присутня на цій церемонії», - повідомив народний депутат.