Перфоманс-інсталяція біля приміщення Адміністрації Президента України

10 грудня, у Міжнародний день прав людини, о 12 годині 15 хвилин біля приміщення Адміністрації Президента України за адресою: вулиця Банкова, 11 відбудеться перфоманс-інсталяція, яка наглядно розповідатиме, як міністр МВС А. Могильов знищує права людини. Публічна акція супроводжуватиме передачу відкритого листа від громадських організацій на адресу Президента України з вимогою провести слухання в РНБО на тему: «Права людини в діяльності МВС»

В акції приймуть участь жертви порушень прав людини, які нададуть фотоматеріали і докази злочинів, скоєних в МВС.

Контактна особа: Андрій Діденко тел. (093)985-25-74