Засідання Міжвідомчої ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми

10 грудня - 10-00 - В Міністерстві України у справах сім`ї, молоді та спорту відбудеться Засідання Міжвідомчої ради з питань сім`ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми. Передбачається участь міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту, голови Ради Равіля Сафіулліна (вул..Десятинна, 14, кабінет 319). Телефон: (044) 279-52-15.

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