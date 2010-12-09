Прес-конференція на тему: “Робота Міністерства юстиції по нормативному забезпеченню прав людини в Україні”

10 грудня - 12-30 - Прес-конференція міністра юстиції України Олександра Лавриновича на тему: “Робота Міністерства юстиції по нормативному забезпеченню прав людини в Україні”, присвячена Всесвітньому Дню прав людини (Мінюст, пров. Рильський, 10, 2-й поверх, зала колегій). Потрібна акредитація. Телефони: 271-17-60, 271-17-62.

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