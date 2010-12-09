10 грудня - 13-00 - Прес-конференція на тему: «Державна політика, законодавство і права людини – три кити реформування системи охорони здоров’я в Україні», приурочена до Міжнародного дня права людини. Будуть висвітлені питання законодавчо визначених прав людини у сфері охорони здоров’я України (міжнародно-правові стандарти, національне законодавство), будуть визначені шляхи удосконалення законодавства щодо захисту прав людини у сфері охорони здоров’я. Учасники: Віктор Лисак, перший заст..міністра охорони здоров`я України; Віталій Колош, заст.начальника Юридичного управління МОЗ України; Ірина Сенюта, президент ВГО «Фундація медичного права та біоетики України»; Віктор Сердюк, президент ВБО «Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів»; Радміла Гревцова, президент Української медико-правової асоціації (МОЗ України, вул. Грушевського,7, Малий зал колегій, 3 поверх). Потрібна акредитація. Телефон: 8 (044)253-69-75, e-mail: press@moz.gov.ua .