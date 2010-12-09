Прес-конференція, присвячена Міжнародному дню прав людини

10 грудня - 14-30 - Прес-конференція, присвячена Міжнародному дню прав людини. Учасники: Олена Шевченко, громадська організація "Інсайт", Євген Захаров, Харківська правозахисна група, Кирило Савін, представництво фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні, Олександр Зінченков, правозахисний центр "Наш Мир", Андрій Мовчан, студентська профспілка "Пряма дія". Буде, зокрема, оголошено інформацію щодо запланованої публічної акції "Права людини у дії, або Наступ ялинок за соціальні права людей" (“Українські новини”, вул. Еспланадна, 20). Потрібна акредитація. Телефон: 044 494-31-65, e-mail:centre@ukranews.com .

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter