11 грудня - 12-30 - Відбудеться флешмоб- «Марш АнтиЙолка». Організатори: Інсайт, Центр Візуальної Культури, Худрада, Простори, Commons, Незалежна студентська профспілка «Пряма дія», Незалежна профспілка «Захист праці», Організація марксистів, Антифашистська дія, Організація анархістів «Вільна спілка». Акція відбудеться під гаслами: “Нам не треба такої влади! Нам не треба таких подарунків!”, “Нам не треба такої «йолки»!” , “Права не дають, права беруть!” Збір біля ст..м.Хрещатик. Телефони: +38-050-915-50-54, +38-063-195-41-94.