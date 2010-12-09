В українських судах - 1800 вакансій

Внаслідок судової реформи нині вакантними залишаються 1800 посад суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання опозиційного уряду заявив заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина», голова опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.

Він пояснив, що саме така кількість суддів написала заяви про звільнення для того, аби отримати підвищене соціальне забезпечення, яке з Нового року планується скасувати.

При цьому, додав С.СОБОЛЄВ, нині не так просто заповнити ці вакантні посади. «Ці вакантні посади ми не можемо заповнити, бо бачите, ввели норму, по якій тепер кожен, хто хоче стати суддею, повинен пройти відповідну підготовку у юридичній академії КІВАЛОВА або у харківській академії», - сказав він.

За словами С.СОБОЛЄВА, таке навчання триває мінімум півтора роки.

Він також прогнозує, що незабаром відбудеться і масове звільнення міліціонерів, військовослужбовців та представників СБУ, оскільки для них у перспективі також планують скасувати підвищене соціальне забезпечення.