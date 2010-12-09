Венеціанська комісія оцінить конституційний процес в Україні

На грудневій сесії Венеціанська комісія дасть оцінку конституційному процесу в Україні.

Про це у коментарі УНІАН повідомила член Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) Марина СТАВНІЙЧУК.

За її словами, сесія комісії відбудеться 17-18 грудня поточного року у Венеції.

Як нагадала М.СТАВНІЙЧУК, на жовтневій сесії Венеціанської комісії секретар комісії повідомив, що Парламентська Асамблея Ради Європи звернулась до них з проханням розглянути питання, пов’язане зі станом конституційного процесу в Україні, і надати не лише експертний висновок щодо відповідності європейським традиціям і демократичним нормам, а й рекомендації щодо подальшого конституційного процесу в Україні.

Венеціанська комісія прийняла рішення направити в Україну свою делегацію, і наприкінці листопада відбувся офіційний візит делегації на чолі з директором-секретарем Венеціанської комісії Томасом МАРКЕРТОМ.

М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що делегація провела низку зустрічей, в тому числі в Адміністрації Президента, Міністерстві закордонних справ, Міністерстві юстиції, щоб безпосередньо розібратися з ситуацією з конституційним процесом в Україні.

Вона зауважила, що попереднім проектом грудневої сесії Венеціанської комісії планується розглянути результати цієї роботи, дати аналіз ситуації з конституційним процесом в Україні в рекомендації щодо подальшого процесу його реформування.