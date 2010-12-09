Російська мова «йде» з просторів СНД, і це загрожує демократії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив російський учений і громадсько-політичний діяч, ректор Академії праці і соціальних відносин (Москва) Євген КОЖОКІН на Форумі європейських і азійських медіа сьогодні в Києві.

«Російська мова йде з країн СНД», - констатував він. На думку Є.КОЖОКІНА, ця тенденція негативно впливає на діяльність, зокрема, журналістів, і в цілому на життя людей. «Тому що населення, в переважній більшості, не вивчить англійську. Російський піде – і вони опиняться в інформаційному гетто... А нам потрібна правова держава і дорога до демократії», - заявив російський експерт.

І в цьому відношенні, на думку Є.КОЖОКІНА, “просто так склалося, що відсічемо російську мову – і велечезний пласт інформації з країн піде, і боротися за демократію буде складніше”.