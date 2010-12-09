Ректор Могилянки виступив проти нового дітища Табачника

Президент Національного університету Києво-Могилянська академія Сергій КВІТ розкритикував підготовлений Міністерством освіти і науки проект закону України “Про вищу освіту”, який зараз знаходиться в парламенті.

Про він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: “Міністр освіти і науки проти освіти і науки в Україні та проти Києво-Могилянської академії”.

С.КВІТ повідомив, що на офіційному інтернет-порталі університету оприлюднено відкритий лист щодо курсу міністра освіти і науки України Дмитра ТАБАЧНИКА на авторитарну централізацію управління та деградацію науки і освіти в державі. У документі, адресованому Президентові України, голові Верховної Ради та прем’єр-міністрові, викладена позиція Могилянки щодо проекту закону “Про вищу освіту”.

Так, у НаУКМА переконані, що за умови ухвалення парламентом цього підготовленого документа, неодмінно почнеться гальмування у розвитку вітчизняних ВНЗ, вони будуть позбавлені будь-яких ознак автономії, не матимуть можливості виходу на міжнародний конкурентоспроможний рівень.

Як наголосив С.КВІТ, законопроект несе в собі ряд загроз, серед яких найважливішим є його декларативність, ігнорування принципів інтеграції до єдиного європейського освітнього простору, вже схваленого нашою державою. Наслідком прийняття цього законопроекту стане, за його словами, прогресуюча самоізоляція українських університетів. Зокрема, це унеможливить роботу Києво-Могилянської академії за західною освітньою моделлю та європейськими стандартами, які вироблялися та апробовувалися протягом 20 років в університеті.

Так, за інформацією С.КВІТА, прийняття законопроекту в існуючій редакції матиме такі негативні наслідки, як, зокрема, те, що студенти більше не зможуть обирати “свою траєкторію навчання”, тобто навчатися за сучасною європейською системою вільного творчого навчання. За його словами, в законі “ігнорується” англійська мова, якою зараз спілкуються в усьому світі.

“Закон відмовляється від ринкових принципів розвитку університетів, тобто вони продовжать існувати за принципом утримання, вони не зможуть брати участь у власному розвитку”, - продовжив С.КВІТ, вказуючи і на інші негативні положення в законопроекті.

“Цей закон ігнорує запити національної економіки і бізнесу. В першу чергу в особі працедавців... І мені дуже цікаво, що цей проект закону входить у конфлікт дуже принциповий із Програмою економічних реформ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. Тому що цей документ (Президента) має ринковий характер і метою цього документа в частині вищої освіти – створення конкурентноздатних університетів, тобто якісних університетів... А цей законопроект, що пропонується, він повністю перекреслює всю ідею”, - сказав С.КВІТ, пояснивши, що лише автономія університетів дозволить їм розвиватися та стати конкурентоспроможними на міжнародному рівні.

“Ми повинні однозначно відмовитися від цього проекту закону про вищу освіту. Він обговорюється і протаскується невідомо з якою метою, тобто ефекту від нього ніякого немає”, - запевнив президент НаУКМА.

За інформацією С.КВІТА, жоден з представників керівництва вишів Київського регіону на нещодавніх зборах ректорів не оцінив позитивно підготовлений законопроект. Максимум на що вони погодились, як зазначив президент НаУКМА, це взяти документ за основу і працювати над ним далі. С.КВІТ зазначив, що Києво-Могилянська академія звертатиметься за підтримкою до європейських вишів, світових університетів - своїх партнерів, щоб ті підтримали позицію НаУКМА.