Смерть Національної комісії із захисту суспільної моралі: дуже вчасно!

Смерть письменника, побиття та еміграція журналіста, ув’язнення художника - таку ціну заплатило українське суспільство за знищення одного з оплотів цензури. Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі скоро буде ліквідована, згідно з наказом Президента.

Президент перекроїв виконавчу владу цієї ночі. Підпільну групу “Фронт Знищення Цензури” зацікавило лише одне речення з Указу № 1085/2010 - доручення Кабміну вирішити в установленому порядку питання щодо ліквідації НЕК. Тої самої НЕК, яку в народі називали НацКомМором з легкої руки правозахисника Євгена Захарова та письменника Юрія Андруховича.

Справу знищення НЕК, керованої колишнім нардепом Василем Костицьким, досі програшну, майже зроблено! І скоєно цю справу як злочин - під покривом ночі.

Діяльність НЕК вкрай кумедна і абсурдна. Це сміх крізь сльози. Уявіть собі - десятки серйозних чуваків у костюмах збираються, дивляться порно, качають головами, охають та кажуть “Боже, як це аморально!”

І на цю радість в бюджеті було зарезервовано чотири мільйони гривень на рік. Скажене марнотратство!

Зовсім нещодавно студентські профспілки були обурені намірами Костицького створювати молодіжні комітети з дотримання моралі на місцях. У НЕК навіть встигли провести круглий стіл із молодіжними організаціями на цю тему. Серед присутніх були навіть неонацистські організації. Один з учасників цієї події поділився враженнями: “Представники мОлоді, молодІ та не дуже, по черзі бурмотіли ритуальні фрази про аборти, гомосексуалів та алкоголізм, а також покладали великі надії на те, що діяльність майбутніх комітетів з часом викорінить ці біди. Представник Загальновійськової спілки України не без задоволення згадав славно-православний звичай забивати дубцями збоченців. Звичай присутній публіці сподобався, що вона засвідчила схвальними кивками. Мене почало дещо нудити від того, що відбувалося. Ні, ну ніби все зрозуміло - патріоти, навколоміністерські студентські структури, НЕК в кінці-кінців... Але ж, з іншого боку, це все підбувалося не в якійсь напівдикій близькосхідній країні з законами шаріату та іншими радостями, а в центрі однії з найбільших європейських країн, на 15-му поверсі Міністерства юстиції...”

Після таких подій борці з цензурою організували інформаційну атаку на цю ініціативу. Основний удар мав відбутися під кінець грудня, однак його випередило рішення про ліквідацію НЕК. Дуже вчасно! Адже довелося б пояснювати, чому платники податків мають фінансувати цензурний орган, який співпрацює з неонацистами.

Дехто з антицензурників навіть дещо засмутився: “Я сейчас чувствую себя рыцарем, который, посвятив несколько лет урокам фехтования и поискам волшебного меча, пришёл логову дракона и обнаружил, что дракон уже издох, подавившись собственными испражнениями. Остаётся тешиться мыслью, что я был одной из главных причин, вызвавших у него несварение желудка”, - такий запис з’явився в блозі відомого художника-акціоніста Олександра Володарського, який після протестів проти діяльності нацкомісії відсидів півтора місяці в СІЗО і нещодавно отримав за вироком суду один рік обмеження волі.

А ще півроку тому на акції “АнтиНЕК”, спрямованої проти цензурної комісії, її член (або “експерт”) Богдан Бенюк, якого покликали на сцену запискою із зали, бравурно розповів антисемітський анекдот, покрив матом журналістку та нагадав про необхідність “триматися однієї крові”.

А ще незадовго до цього відомий письменник Олесь Ульяненко констатував: “Повертається цензура, ну, давай тоді Генрі Мілера заборонимо, Селіна знімемо, давайте всіх французьких письменників, які нині у нас виходять сотенними тиражами, давай все це познімаємо з поличок. Що в нас лишиться? Лишаться баби з вишиванками і прочая, і прочая”. Такі похмурі висновки пролунали після того, як роман цього письменника заборонили, вилучили з продажу та таврували порнографічним. Заборонили, вилучили та таврувала після відповідного експертного висновку НЕКу. Далі були суди. А далі була передчасна смерть письменника. Він міг прожити значно більше, якби не намагання “костицьких” та “бенюків” цензурувати все, що суперечить їхнім суворим “хуторянсько-пуританським” (за словами нардепа Володимира Яворівського) поглядам.

Після декількох тривалих особистих розмов, я в праві зазначити, що визначною рисою керівника цензурної комісії Василя Костицького є феноменальна віра в необхідність своєї роботи. Фанатична впевненість в правильність та витребуваність своєї місії. Піарники НЕКу намагалися зобразити свого шефа майже месією, що несе свій хрест. Не тільки несе, а ще й рятує всіх дітей від порнографії. При цьому порнографією НЕК визнала навіть гостро-соціальний сатиричний мультсеріал South Park! Та що там, навіть культових The Simpsons було тавровано! А ще ці хлопці свого часу були причетні до закриття відомого ресурсу infostore.org.

Сподіваюсь, одну з цитаделей цензури буде зруйновано вщент. Але слід пильнувати! Треба догледіти, щоб чиновники та депутати не забули скасувати відповідний закон “Про захист суспільної моралі”.

І це тільки початок для боротьби - цензура має бути знищена! Пильнуйте!

Михайло Каменєв