У тюрмах в усьому світі ув’язнено 145 журналістів

У тюрмах в усьому світі зараз ув’язнено 145 журналістів.

Як передає Радіо «Свобода», про це йдеться у доповіді Міжнародного комітету захисту журналістів, що базується у Нью-Йорку.

У документі наголошується, що це найбільше число співробітників ЗМІ, які перебувають за ґратами, за останні 14 років.

Приблизно половина засуджених журналістів відбувають покарання в Ірані і Китаї. За ними за кількістю подібних вироків йдуть Еритрея, Мьянма (Бірма) і Узбекистан. Усього у звіті правозахисників вказано 28 країн, де журналісти відбувають зараз різні терміни покарання за ґратами.