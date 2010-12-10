У Лондоні студенти атакували лімузин принца Чарльза і його дружини Камілли

Британський парламент дозволив університетам Англії підвищувати плату за навчання до максимальної позначки 9 тисяч фунтів стерлінгів (близько 14 тисяч доларів) на рік.

Голосування супроводжувалося масовими протестами і безпорядками біля стін Вестмінстерського палацу, передає Бі-Бі-Сі.

Досі англійським вузам (в Уельсі, Шотландії і Північній Ірландії діють інші правила) дозволялося стягувати зі студента максимум 3290 фунтів на рік. Ті університети, які вирішать підняти цю суму до 6 тисяч, повинні будуть заохочувати надходження вихідців з бідних сімей, пропонуючи їм стипендії і навчання на підготовчих курсах.

При цьому ні від кого із студентів не вимагатимуть плати за навчання наперед: відповідно до нових правил, навчатимуться вони в кредит, повертати який почнуть уже після отримання диплома і влаштування на роботу з річною оплатою не менш як 21 тисяча фунтів.

Реформа вищої освіти набуде чинності у вересні 2012 року. Ті, хто вступить до англійських університетів до того часу, зможуть платити за отримання диплома за нинішніми розцінками, а це означає, що наступного року абітурієнтів буде, швидше за все, як ніколи багато.

Голова Національного союзу студентів Аарон ПОРТЕР сказав, що англійські університети будуть тепер серед найдорожчих у світі.

Після голосування в парламенті атмосфера біля його стін, на Парламентській площі, гранично розпалилася. Деякі з демонстрантів намагалися прорвати поліцейські загородки, кидалися на боббі з металевими прутами, кидали в них каміння, більярдні кулі й тримачі від прапорів; запускали в них петарди.

Але влада, цього разу, була готова до такого сценарію: на площу було стягнуто сотні поліцейських у захисному екіпіруванні. Були на місці подій і десятки кінних поліцейських.

Вогнепальної зброї у поліцейських не було, але прорвати кордони маніфестантам не вдалося - і тоді вони почали бити шибки у вікнах нижніх поверхів міністерства фінансів і Верховного суду Сполученого Королівства. При цьому на Парламентській площі демонстранти розвели величезне багаття, головним паливом для якого сталі лавки.

Крім того, маніфестанти підпалили на Трафальгарській площі різдвяну ялинку і вибили шибки в магазинах головної торгової вулиці Лондона Оксфорд-стріт.

У результаті сутичок демонстрантів з поліцією поранення дістали 12 правоохоронців і 43 маніфестанти; 22 людини заарештовано.

Крім того, студенти атакували лімузин, у якому їхали принц Чарльз і його дружина Камілла. "Роллс-ройс" принца проїздив центром британської столиці у супроводі декількох поліцейських на мотоциклах, коли на нього напали студенти. Сам принц Уельський і герцогиня Корнуольська не постраждали, але машина дістала видимі пошкодження. Нападаючі, очевидно, використовували важкі предмети; про це свідчить той факт, що тріснула одна з укріплених шибок. Крім того, лімузин був облитий білою фарбою.