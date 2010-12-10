Янукович звернувся до українців

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ визнає, що в Україні базові принципи, проголошені Загальною декларацією прав людини, доволі часто є не нормою для виконання, а лише гаслом.

Про це йдеться у зверненні глави держави до українців з нагоди Міжнародного дня прав людини, що відзначається сьогодні.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧА, за його словами, особливо непокоїть те, що в Україні ще не втілено стратегію з подолання бідності, мають місце випадки порушення прав громадян працівниками правоохоронних органів.

На думку Президента, тільки завдяки глибинним реформам можна кардинально виправити ситуацію у правозахисній сфері. “У цьому напрямі вже зроблено конкретні кроки. Прийнято закон про судоустрій та статус суддів, розпочато реформування правоохоронної системи держави”, - відзначив він. При цьому В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що уже ближчими роками можна суттєво покращити ситуацію з дотриманням стандартів, передбачених Загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН шість десятиліть тому.

“Водночас маємо усвідомити, що досягти успіху ми зможемо лише через тісну співпрацю держави та громадськості шляхом постійного діалогу влади й суспільства. Влада має діяти відкрито і прозоро, поважати громадян та підтримувати громадські ініціативи”, - наголосив Президент.

“Лише наша спільна праця в ім`я майбутнього дасть змогу Україні стати в ряд демократій, де дотримуються високі міжнародні стандарти прав і свобод людини та громадянина”, - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.