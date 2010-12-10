Європейський суд зобов'язав Україну виплатити компенсації

Європейський суд з прав людини зобов`язав Україну виплатити компенсації морального збитку трьом громадянам України за побиття в міліції, нерозглянутий позов і занадто тривалий судовий розгляд кримінальної справи.

Про це говориться в повідомленні прес-служби суду. Відповідні рішення були прийняті в четвер.

Суд у Страсбурзі зобов`язав Україну виплатити 10 тисяч євро компенсації морального збитку 47-річному жителеві Чернігова Олександру Силенку за побиття в міліції. Силенок скаржився на те, що в січні 2001 року він був затриманий міліцією і побитий у відділку міліції, і, не дивлячись на те, що медики засвідчили наявність у нього переломів ребер і струсу мозку, його побиття не було розслідуване.

Суд визнав факт нелюдяного і такого, що принижує гідність, поводження, а також факт порушення права українця на справедливий суд і ефективне розслідування.

Як повідомлялося, в липні Європейський суд з прав людини зобов`язав Україну виплатити громадянам України Сергію Давидову і Василю Ільченку по 20 тисяч євро і Сергію Гоменюку 15 тисяч євро компенсації морального збитку за жорстоке поводження з ними під час відбуття покарання у виправній колонії в Хмельницької області.

Європейський суд з прав людини зобов`язав Україну виплатити також 2 тисячі євро 59-річному жителеві Севастополя Борису Буланову за те, що його позов не розглянули в суді. Позивач вимагав перерахувати пенсію і виплатити заборгованість по зарплаті.

Українець скаржився на те, що Верховний суд і Вищий адміністративний суд не розглянули його апеляцію, оскільки не змогли визначити, в чиїй юрисдикції знаходиться цей позов.

Європейський суд визнав порушення права громадянина України на доступ до суду і зобов`язав Україну виплатити йому компенсацію морального збитку.

Як повідомлялося, в жовтні Європейський суд з прав людини зобов`язав Україну виплатити 1,2 тисяч євро 66-річній мешканці Дніпродзержинська Дніпропетровської області Людмилі Богатовій за затримку виплати пенсії.

Крім того, Європейський суд з прав людини зобов`язав України виплатити 1,6 тисяч євро компенсації морального збитку 66-річному жителеві Одеси Михайлу Жупнику за дуже тривалий судовий розгляд кримінальної справи проти нього. Проти Жупника було відкрито кримінальну справу за звинуваченням в обмані під час приватизації державної компанії, він був засуджений в жовтні 2003 року.

Як повідомлялося, в листопаді Європейський суд з прав людини зобов`язав Україну виплатити 3,5 тисяч євро компенсації морального збитку 49-річній мешканці Червонограда Львівської області Марії Кривовій за необгрунтовано тривалий судовий розгляд обставин, при яких була травмована в 1998 році її нині 25-річна дочка.

Obozrevatel