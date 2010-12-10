Янукович ліквідував політику національної пам'яті?

Перетворення Інституту національної пам`яті на науково-дослідну установу — це ліквідація єдиного органу влади, відповідального за формування державної політики національної пам`яті.

Про це йдеться у заяві Центру досліджень визвольного руху, повідомили УНІАН у прес-службі Центру.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом доручив Кабінету міністрів створити Український інститут національної пам`яті як науково-дослідну бюджетну установу при уряді.

“Влада вкотре відступає від загальноєвропейських принципів організації гуманітарної сфери. Останнім указом Янукович по суті завершив ліквідацію державної політики національної пам`яті в Україні”, – зазначив історик Володимир В`ЯТРОВИЧ.

Директор Національного музею “Тюрма на Лонцького” Руслан ЗАБІЛИЙ розповів: “За усталеною європейською практикою Інститути національної пам`яті створювалися в країнах, які пережили окупацію або тоталітарний режим, у вигляді органів влади і зі специфічними функціями: від розсекречення архівів каральних органів, відкриття раніше замовчуваних або спотворюваних пропагандою сторінок історії до формування концепцій підручників з історії, зміни топоніміки і люстрації”.

Тому, на думку історика, є сенс існування Інституту національної пам`яті лише як державного органу. "Від учора Інститут нацпам`яті в Україні ліквідований юридично і фактично", - зазначив Р.ЗАБІЛИЙ.

За його словами, в Україні це означає, що ліквідовано єдиний орган державної влади, який відповідав за формування політики національної пам`яті.

"Відповідно — припинено як таку державну політику в цій галузі через ліквідацію спеціальних повноважень Інституту, закріплених Положенням про УІНП та Законом України “Про Голодомор 1932-1933 років в Україні”, - вважає дослідник.

“Створення наукової інституції з аналогічною до Інститут нацпам`яті назвою — це глумління над функціями державної політики пам`яті, адже він засадничо не зможе чинити жодного впливу на процеси і здійснювати державну політику. Якщо ж говорити про новостворену наково-дослідну установу, то вона дублюватиме роботу інститутів Національної академії наук і в такому форматі є зайвою”, – додав В. В`ЯТРОВИЧ.

Як зазначили в Центрі досліджень визвольного руху, на цьому фоні заяви Ганни ГЕРМАН про “збереження” Інституту національної пам`яті "виглядають або непрофесійними, або пустою риторикою для прикриття реальних наслідків, адже діяльність інституту у новому статусі не передбачає відновлення його колишніх повноважень".

Центр досліджень визвольного руху наголошує, що за керівництва В.ЯНУКОВИЧА відбулася системна ліквідація державної політики національної пам`яті. На думку істориків, її етапами стали: спроби закриття архівів, незаконний тиск на істориківта політичне втручання в академічну дискусію довкола питань Голодомору, політичних репресій та визвольного руху; вилучення зі шкільних підручників історії цілих періодів та історичних постатей; призначення на посаду голови Українського інституту національної пам`яті комуніста В.СОЛДАТЕНКА, що "поряд із очільницею Держкомархівів О.ГіІНЗБУРГ поставило галузь під контроль комуністичної партії"; · публічне заперечення В.ЯНУКОВИЧЕМ Голодомору як акту геноциду; тиск на журналістів та медіа щодо висвітлення тем української історії; ліквідація Українського інституту національної пам`яті як органу влади.