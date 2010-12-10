Новий склад Комісії зі зміцнення демократії та верховенства права

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив новий склад Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.

Відповідний указ розміщено на сайті Президента 9 грудня.

До комісії увійшли:

ГОЛОВАТИЙ Сергій Петрович – народний депутат України, президент Всеукраїнського благодійного фонду "Українська правнича фундація", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, Голова Комісії (за згодою)

БОЙКО Віталій Федорович – суддя Верховного Суду України у відставці, Голова Верховного Суду України у 1994 -2002 роках (за згодою)

ВИШНЯКОВ Олександр Костянтинович – завідувач кафедри права Європейського союзу і порівняльного правознавства Національного університету "Одеська юридична академія", доктор юридичних наук (за згодою)

ДОВГЕРТ Анатолій Степанович – завідувач приватного і міжнародних національного кафедри міжнародного митного права Інституту відносин Київського університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук (за згодою)

ДОЛЕЖАН Валентин Володимирович – професор кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного університету "Одеська юридична академія", доктор юридичних наук (за згодою)

ЄМЕЛЬЯНОВА Інна Іванівна – перший заступник Міністра юстиції України

КИСІЛЬ Василь Іванович старший партнер адвокатського об`єднання "Юридична фірма "Василь Кісіль і Партнери", адвокат, доктор юридичних наук (за згодою)

КІВАЛОВ Сергій Васильович – голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук (за згодою)

КОЗЬЯКОВ Сергій Юрійович – керуючий партнер адвокатського об`єднання "Адвокатська фірма "Сергій Козьяков та партнери", адвокат (за згодою)

КОЗЮБРА Микола Іванович – завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія”, суддя Конституційного Суду України у відставці, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук (за згодою)

КОЛІУШКО Ігор Борисович – голова правління Центру політико-правових реформ (за згодою)

КОННОВ Сергій Володимирович – президент Всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України", старший партнер адвокатського об`єднання "Адвокатська контора "Коннов і Созановський", адвокат (за згодою)

МАРТИНЕНКО Петро Федорович – декан юридичного факультету Міжнародного Соломонового університету, суддя Конституційного Суду України у відставці (за згодою)

МІЩЕНКО Сергій Григорович – голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (за згодою)

ПЕТРИШИН Олександр Віталійович – завідувач кафедри теорії держави і права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, перший віце-президент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук (за згодою)

РИЖКОВ Геннадій Володимирович – юридичний радник Німецького Фонду міжнародного правового співробітництва (за згодою)

РОМАНОВ Роман Валерійович – директор програми "Верховенство права`1 Міжнародного фонду "Відродження" (за згодою)

РЯБОШАПКА Руслан Георгійович – директор Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України

СИРОЇД Оксана Іванівна – національний менеджер проектів програми "Верховенство права та права людини" Координатора проектів ОБСЄ в Україні (за згодою)

ХАВРОНЮК Микола Іванович – заступник керівника апарату - начальник правового управління Верховного Суду України, доктор юридичних наук (за згодою)

ЯВОРСЬКИЙ Володимир Михайлович – виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громадських організацій "Українська Гельсінська спілка з прав людини" (за згодою).