ГПУ має докази, що Гонгадзе вбили через професійну діяльність

Генеральна прокуратура України має докази, що журналіста Георгія Гонгадзе було вбито через його професійну діяльність.

Про це в інтерв`ю газеті «Сегодня» заявив генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

«Слідство має докази того, що Гонгадзе було вбито у зв`язку з його професійною і громадською діяльністю», - сказав він.

За словами В.ПШОНКИ, слідство уклалося у процесуальні терміни у справі про звинувачення екс-генерала МВС Олексія ПУКАЧА у вбивстві Г.Гонгадзе, і матеріали будуть направлені до суду.

«Всі клопотання, що надійшли, розглянуто. По них прийнято відповідні ухвали. Де справа слухатиметься, в якому режимі - має вирішити суд. У справі є матеріали з грифом "Таємно". Вони стосуються, зокрема, осіб, які здійснювали зовнішнє спостереження за Гонгадзе, знищення документів, які свідчать про стеження за журналістом. У цій частині суд, очевидно, ухвалить рішення про розгляд справи у закритому режимі. Решта може слухатися і відкрито», - сказав В.ПШОНКА.

Генпрокурор також відзначив, що у тих матеріалах, які зараз передаються до суду, містяться показання О.ПУКАЧА й інші докази того, що такі вказівки про вбивство Г.Гонгадзе виходили від екс-міністра МВС Юрія Кравченка.

Відповідаючи на запитання, який був мотив у Ю.Кравченка для вбивства журналіста, В.ПШОНКА сказав: «Мотив міг бути. Проте не заглиблюватимемося у тонкощі кримінальної справи».

За словами генпрокурора, зараз завершене слідство про вбивство Г.Гонгадзе, в якому фігурує О.ПУКАЧ, але є ще одна справа, яка стосується замовників вбивства журналіста. «І воно розслідується дотепер. Там відпрацьовуються всі версії», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того самого року у лісі Київської області було знайдене тіло без голови, яке, за висновком експертів, могло належати журналісту.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – екс-геренал МВС О.ПУКАЧ - перебував к розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

6 грудня прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що Головне управління з розслідування особливо важливих справ завершило розслідування у кримінальній справі за звинуваченням О.ПУКАЧА у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України і ч. 3 ст. 166 і пп. «в», «і» ст. 93 Кримінального кодексу України 1960 року.

Досудовим слідством встановлено, що у ніч на 17 вересня 2000 року О.ПУКАЧ, діючи за вказівкою тодішнього міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка та інших посадовців, скоїв умисне вбивство Г.Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб, у зв`язку з виконанням потерпілим громадських і журналістських обов`язків.

Раніше В.ПШОНКА заявляв, що справа про вбивство Г. Гонгадзе має бути передана до суду у січні 2011 року.