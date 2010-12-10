ТОП-5 компаній, які найкраще забезпечують рівність жінок та чоловіків

Проект ЄС «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент» та Міністерство України у справах сім’ї, молоді і спорту визначили рейтинг українських компаній, які найкраще забезпечують рівність жінок та чоловіків у рамках конкурсу «Рівні можливості: найкращий роботодавець 2010».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю проекту ЄС «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент», за підсумками конкурсу в кожній із п’яти категорій у залежності від кількості працівників переможцями стали ТОВ «Вікторія Верітас», Британська Рада в Україні, Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів Міністерства праці та соціальної політики України, ЗАТ «Оболонь» та АТВТ «Галичфарм».

На цих підприємствах, за даними експертів, усталеною практикою є 5 вільних годин на тиждень для співробітників з дітьми, кімнати матері та дитини та можливість перебування з дитиною на робочому місці, дистанційна робота та гнучкий робочій графік, безвідсотковий кредит для лікування дитини та сприяння влаштуванню у дитячі заклади.

«В Україні, за оцінками незалежних експертів, лише кожне четверте підприємство підтримує своїх працівників у виконанні ними обов’язків по догляду за дітьми. Найменш поширеними практиками є гнучкий робочий час та гнучка зайнятість для суміщення службових і сімейних обов’язків, надання відпустки для догляду за дітьми молодим татусям, – зазначає Національний координатор Міжнародної організації праці в Україні Василь КОСТРИЦЯ. Водночас, за його словами, поширеними є випадки дискримінації за статтю при оголошеннях вакансій, оплаті праці, навчанні на робочому місці та кар’єрному зростанні.

«За даними досліджень кадрового порталу hh.ua, жінки готові отримувати зарплатню на 25% меншу, ніж чоловіки. Головна причина цього – це те, що в українському суспільстві жінку сприймають передусім як берегиню сімейного вогнища. 80% кандидатів на вищі керівні посади на hh.ua - це чоловіки. Найбільше жінок у таких сферах як адміністративний персонал, управління персоналом, бухгалтерія та фінанси», - коментує генеральний директор Міжнародного кадрового порталу hh.ua Маріна МАКОВІЙ.

«Ми переконані, що проведення подібного конкурсу - це додаткова публічна підтримка кращих роботодавців в Україні. Це також і нагадування іншим керівникам підприємств в Україні про важливість підвищення уваги до питань рівного ставлення до жінок та чоловіків у сфері праці», - зазначив В.КОСТРИЦЯ.

Наприклад, працівники Британської Ради в Україні, яка отримала звання «Найкраще підприємство для родини» у категорії менше 100 працівників, мають змогу працювати в гнучкому робочому режимі. Ця організація також відмовилась від понаднормових годин роботи. Разом із цим в організації започатковано «День Дитини», коли у передріздвяний період діти співробітників мають змогу провести півдня на робочому місці батьків. У випадку серйозного захворювання дитини співробітникам Британської Ради в Україні може бути надана безвідсоткова позика.

На ЗАТ «Оболонь» працівникам виплачують однакові оклади незалежно від статі працівника. Гендерна рівність працівників прописана в колективному договорі. На підприємстві також запроваджено спеціальну посаду, яку обирає колектив,- уповноважений з гендерних питань. Ця особа слідкує за дотриманням стандартів гендерної рівності.

У компанії АТВТ «Галичфарм», яке також було відзначене як «Найкраще підприємство для родини» у категорії менше 1000 працівників, 46% жінок є керівниками структурних підрозділів. При скороченні чисельності працівників надається 1 день на тиждень для пошуку роботи.

Фіналістами конкурсу стали також Майкрософт Україна, Ернст енд Янг, Житомирська обласна дитяча лікарня, НАСК «Оранта», Оздоровчий центр «Шарітель», Луганське регіональне відділення Спілки підприємців малих середніх і приватизованих підприємств України, Рахівський районний центр зайнятості та ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів».

«Подібні змагання надають додатковий стимул компаніям, які вже запроваджують механізми гендерної рівності. Крім того, демонструючи успішні приклади, ми надаємо поштовх іншим підприємствам, які працюють на українському ринку», - впевнений керівник проекту ЄС «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент» Рік ФЛІНТ.