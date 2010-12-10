Лавчинович хоче, щоб одіозний законопроект про мирні зібрання прийняли пошвидше

У Міністерстві юстиції України сподіваються, що парламент не зволікатиме з розглядом законопроекту про мирні зібрання громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив сьогодні на брифінгу у Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Я не впливаю на строк розгляду в парламенті, але ми просимо, щоб це питання було розглянуто якомога швидше», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, проект закону про порядок організації і проведення мирних заходів був поданий на розгляд парламенту Кабінетом міністрів у травні 2008 року.

ВР ухвалили цей проект закону у листопаді 2009 року.

Експерти та правозахисники вважали цей документ антидемократичним і вимагали не ухвалювати його в цілому.

Див. також: Законопроект про мирні зібрання “розбитий в пух і прах”