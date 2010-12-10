Половину місць у виборчих списках партій віддаватимуть жінкам?

Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту розробило зміни до законодавства щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Світлана ТОЛСТОУХОВА презентувала проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», який передбачає певні зміни до Закону «Про вибори народних депутатів України».

Зокрема, згідно з пропозиціями Мінсім’ї, політичні партії мають бути зобов’язані половину місць у виборчих списках віддавати жінкам. «При цьому (формуванні списків партій – УНІАН) забезпечується представництво в кожній п’ятірці кандидатів у депутати (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і т.д.) як жінок, так і чоловіків на рівні не менше 2 осіб однієї статі», - йдеться в проекті закону. В свою чергу пропонується, щоб Центральна виборча комісія відмовляла в реєстрації кандидатів у депутати у разі недотримання цієї вимоги.

Крім того, законопроект містить зміни і до Кодексу законів про працю України, згідно з якими підприємці будуть законодавчо вимушені віддавати жінкам більшу кількість вакансій. «При укладенні, зміні трудового договору власник або уповноважений ним орган забезпечує досягнення збалансованого співвідношення жінок і чоловіків серед різних категорій працівників шляхом надання переваги тій статі, щодо якої існує дисбаланс», - пропонується, зокрема, в проекті закону.

Також зміни, як пропонується, торкатимуться і державних установ, яких планується зобов’язати при прийнятті на роботу службовців першої категорії забезпечувати співвідношення жінок і чоловіків на рівні не менше 30%.

Довідка УНІАН. За показником розширення можливостей жінок Україна посідає 86 місце серед 182 країн світу. За даними Держкомстату, в 2009 році середньомісячна заробітна плата жінок становила 1677 грн., натомість чоловіків – 2173 грн. Таким чином, розрив в оплаті праці складав 22,8%. Щодо представництва жінок у владі, то у нинішньому VI скликанні Верховної Ради кількість депутатів жіночої статі не досягає і 8%.