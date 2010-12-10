В Осло вручили Нобелівську премії миру - заочно

У ратуші норвезької столиці Осло відбулась церемонія вручення Нобелівської премії миру ЛЮ Сяобо.

Як пише ТСН, нагороду китайському дисиденту, який відбуває 11-річний тюремний термін за "підбурювання до підриву державної влади", вручали заочно.

За словами голови Норвезького Нобелівського комітету Турбьорна ЯГЛАНДА, "захід проходить у форматі, наближеному до нормального". Гості, в числі яких посли 45 держав, китайські дисиденти і колишні глави уряду Норвегії, почали прибувати до будівлі ратуші за кілька годин. Сама церемонія офіційно відкрилася прибуттям норвезьких монархів.

Одночасно в центрі міста проходять відразу дві демонстрації. Одна група демонстрантів виступає на підтримку присудження премії ЛЮ Сяобо, друга - з осудом такого рішення комітету.

З різних причин на церемонії немає глав дипломатичних місій 19 держав, які отримали запрошення - Алжиру, Афганістану, Венесуели, В`єтнаму, Єгипту, Іраку, Ірану, Казахстану, КНР, Колумбії, Куби, Марокко, Пакистану, Росії, Саудівської Аравії, Сербії, Судану, Тунісу і Шрі-Ланки.

Як відомо, Україну на цій церемоній замість посла, який зараз знаходиться в Києві, представляє тимчасовий повірений у справах. На такому ж рівні представлена і Аргентина.