Депутати хочуть, щоб журналісти відповідали за використання інформації

Верховна Рада планує встановити відповідальність журналістів за використання інформації.

Про це заявила народний депутат від Партії регіонів, голова підкомітету з питань телебачення і радіомовлення Комітету ВР з питань свободи слова і інформації Олена БОНДАРЕНКО сьогодні на прес-конференції, коментуючи законопроект «Про доступ до публічної інформації».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, депутат підкреслила, що цим законопроектом знайдено баланс прав і відповідальності журналістів. «І з отриманням права на отримання інформації журналіст несе певну відповідальність за її використання», - підкреслила вона.

За словами О.БОНДАРЕНКО, в законопроекті «Про доступ до публічної інформації» усунені суперечності, які виникали раніше у роботі журналістів з органами влади. Крім того, за словами народного депутата, в ході доопрацювання законопроектів була формалізована акредитація журналістів на заходи, які проводяться органами влади, усунені відмінності в акредитації вітчизняних і зарубіжних засобів масової інформації.

Політик висловила упевненість у тому, що проектом закону «Про доступ до публічної інформації» і новою редакцією закону «Про інформацію» знайдено баланс прав і відповідальності як влади, так і журналістів. «У законопроекті дуже чітко, ясно і зрозуміло прописана відповідальність журналістів як штатних, так і фрілансерів. Також визначена і відповідальність посадовців за невиконання цього закону», - зазначила вона.

О.БОНДАРЕНКО заявила про те, що документ надає право вимагати від суб`єкта владних повноважень ту чи іншу інформацію, і додала, що «закон дає масштабні права на отримання публічної інформації кожному громадянинові, незалежно від його статусу». При цьому вона звернула увагу журналістів на те, що їм необхідно знати не тільки свої права, але й обов`язки. «Будь-яка професія має бути відповідальною. Потрібно розуміти, що з отриманням права на щось одночасно з`являється і певна відповідальність. В іншому разі наступить анархія», - підкреслила депутат.

За словами О.БОНДАРЕНКО, автори законопроекту «Про доступ до публічної інформації» постаралися дати журналістам інструментарій, який дозволить їм «максимально відповідально і якісно виконувати свою роботу».