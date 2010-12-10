Протягом року в установах МВС померло півсотні громадян

Кількість смертей в органах внутрішніх справ протягом 2010 року збільшилася більш ніж у два рази, порівняно із 2009 роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповів співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ під час сьогоднішньої прес-конференції у Києві.

Так, за його словами, якщо протягом минулого року був зафіксований 21 смертний випадок в установах МВС, то цього року на початок жовтня вже була 41 смерть.

Загалом, як зазначив Є.ЗАХАРОВ, проблема застосування катувань та інших видів незаконного насильства в міліції під час дізнання і слідства для отримання зізнань у скоєнні злочинів була і залишається системним порушенням прав людини.

«За даними всеукраїнського соціологічного дослідження, за рік через різні види незаконного насильства проходять більше ніж 600 тис. українців. Це величезна цифра, ця цифра страшна!», - говорить експерт. За його словами, деякі з подібних випадків викликали масові протести, але це не дало результату, оскільки нема результатів розслідування як щодо смерті Ігоря Індила, так і в інших випадках.

Серед причин збільшення смертей в органах внутрішніх справ у два рази правозахисник назвав те, що ефективність роботи міліції оцінюється за кількістю порушених кримінальних справ. «Це не може не призвести до того, що для отримання доплат, премій, їх (кримінальні справи – УНІАН) будуть порушувати навіть у тих випадках, якщо немає підстав, що будуть списувати нерозкриті злочини на випадкових людей і примушуватимуть цих людей до зізнання у скоєнні таких злочинів», - вважає Є.ЗАХАРОВ. Правозахисник пов’язує збільшення кількості порушених справ на 30% у першому півріччі цього року порівняно з 2009 роком саме з цією проблемою.

Крім того, за словами Є.ЗАХАРОВА, це призводить «до масових фальсифікацій кримінальних справ у МВС – наприклад, про незаконне зберігання зброї, вибухових пристроїв, боєприпасів, де аналіз показав, що 62% таких справ – сфальсифіковані».