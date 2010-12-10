На території України чотири мови - під загрозою зникнення

В ЮНЕСКО відзначають, що на території України чотири мови перебувають під загрозою зникнення.

Як повідомляє Центр новин ООН, у грудні оновився інтерактивний атлас ЮНЕСКО «Мови світу, що перебувають під загрозою зникнення». На сьогодні в ньому числиться 2 тис. 473 мови, стан життєздатності яких варіюється від «уразливих» до «вимерлих».

Зокрема, в цьому атласі – гагаузька мова, якою говорять приблизно 180 тис. жителів Молдови та України; також східно-словацька, якою користуються українці та словаки. Серед мов, які перебувають під загрозою зникнення, - русинська. Нею спілкуються групи українців, які проживають у Закарпатській області.

До числа зникаючих мов в Україні занесено ногайську, якою говорили кримські татари.