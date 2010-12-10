В Україні зростає протестна активність - правозахисники

Кількість випадків порушень свободи мирних зібрань протягом 2010 року суттєво зросла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ під час сьогоднішньої прес-конференції у Києві.

«Тільки за перші три місяці існування нової влади порушень свободи мирних зібрань було більше, ніж за три попередні роки разом», - сказав Є.ЗАХАРОВ.

Однак, на думку члена правління Інституту “Республіка” Володимир ЧЕМЕРИСА, це викликало протилежний ефект. «Якщо влада намагалася за допомогою розгонів, побиттів, затримання активістів добитися того, щоб українці не брали участі у демонстраціях і мітингах, вони цього не добилися. З осені кількість зібрань, мітингів, демонстрацій незмірно зросла», - сказав В.ЧЕМЕРИС.

Причому, за його словами, це були акції, які досягли своїх результатів, серед них, зокрема, - акції студентів проти скасування платних послуг у вузах та протест підприємців проти Податкового кодексу. «В результаті такого сплеску соціальної і мітингової активності теперішня влада не змогла провести жодного із своїх законодавчих реформаторських планів. Поки що не проголосовані ні Трудовий кодекс, відкладений Житловий кодекс і маса інших речей. Наприклад, навіть законопроект 2450 (або, як його називають, «про заборону мирних зібрань») так само був перенесений на невизначений термін», - зазначив В.ЧЕМЕРИС.

«Права не дають, права беруть. І українські громадяни можуть користуватися лише тими правами, які вони відвойовують», - резюмував експерт.